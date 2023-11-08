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新聞幕後／賴清德轉守為攻 是突破也是風險

聯合報／ 本報記者丘采薇
民進黨總統參選人賴清德批柯文哲，指柯面對學生提問竟用惱怒的方式面對，這不可取，也不應該。記者邱德祥／攝影
民進黨總統參選人賴清德批柯文哲，指柯面對學生提問竟用惱怒的方式面對，這不可取，也不應該。記者邱德祥／攝影

選戰倒數六十五天，民進黨總統參選人賴清德昨天宣布姚立明擔任競總主委，這個安排跌破黨內許多人眼鏡，是突破也是風險。

賴清德從四月獲民進黨提名以來，民調支持度有明顯基本盤，卻也有天花板，一直難有效搶攻中間及年輕選民。

這幾個月來，賴清德出了幾張牌，但對拉抬選情效果不大。首先是進入校園演講，直球對決年輕人對他的疑問；但幾次與學生的問答，未見得分，反有失分之虞。

其次是立委提名，擴大與黨外人士合作，盼以「民主大聯盟」的策略往中間靠攏，但是已多人退選，並有派系抗議聲音。

這次，賴清德找姚立明，代表貫徹自己意志。在公布之前，黨內對競總主委的想像，大多是蔡英文總統或行政院前院長蘇貞昌，沒想到賴選擇了黨外人士。

賴清德打出姚立明這張牌，用意是再以「民主大聯盟」的理念，向社會傳遞他能容納跨黨派的人，也透露他主政的團隊不只有民進黨及派系。而功能上，姚立明能言善道，既來自泛藍、也是了解柯文哲的「知柯派」，可為選戰衝刺期再添砲火。

尤其，姚身為競總主委，未來可代表賴清德對外發言、上政論節目辯論，顯示賴的戰法轉守為攻。

只是，競總主委也必須領導作戰，姚立明能否在選戰中完全融入民進黨，會不會與原本的幹部產生扞格，黨內及各派系都在緊盯觀察中。

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