「柯文哲會跳上藍白合火車！」 沈富雄大膽預言：最晚等到下周

2024總統大選倒數，外界相當關注「藍白合」進度，前立委沈富雄分析，藍白合能否促成，恐怕這兩周就會有結果，最長等到下禮拜中（15日左右），不能再延了，畢竟（正副搭檔）總要拍照。他也認為，民眾黨參選人柯文哲現在正猶豫不決，但個人預測，柯最後會連跑帶跳，「跳上這一部仍在等他的火車」。

沈富雄昨（6）日在廣播節目《POP大國民》中表示，「棄保已經悄悄啟動」，因為最近一、二次的《美麗島民調》，侯友宜不管三腳督、四腳督，他都贏過柯文哲7％至9％，超過誤差乘以二了，侯友宜上去、柯文哲下來，這不是棄保是什麼？所以侯一定要當正（總統）的，「而且柯文哲跑掉的支持者、年輕人、中間選民是有一個跡象跑到侯友宜那邊，但也有一點點跑到民進黨賴清德那邊，這很明顯都是棄保的起步」。

沈富雄認為，現在柯文哲就是在思考，「再等看看能否獲得最大益處」，但他已經錯過黃金的上車時段，應該要在民調出爐之前就答應藍白合，「那是他8年來的努力，達到最高的頂點，就是一個人的政黨，可以演成一場大戲，就是他的大戲，但他錯過了」，現在藍營的火車還停在火車站等柯，盼他拿到割下來的綠韭菜，如果柯現在還不上來，就會死在鐵軌上，但沈富雄預測，柯最後還是會連跑帶跳，跳上這部車。

沈富雄說，藍白合的最後時機，恐怕就是在這禮拜，也不能再延多少，因為搭檔總要拍照，「就是在11/10，或是下禮拜中（15日左右）」，還有五天，也夠拍照、填表了。

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