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閣揆考慮在野？賴清德：好人才，為何不

聯合報／ 記者丘采薇陳熙文／台北報導
民進黨總統參選人賴清德。圖／賴清德競選辦公室提供
民進黨總統參選人賴清德。圖／賴清德競選辦公室提供

民進黨總統參選人賴清德接受網路節目「大雲時堂」專訪昨晚播出。被問到未來若執政，會考慮行政院長或閣員有在野人士嗎？賴清德回，「好的人才，為什麼不呢」。賴也說，他擔任台南市長時，就用人唯才，從來沒有在問對方是哪一個黨派，只問是不是人才。

主持人李四端問，民調每次問到期不期待再次政黨輪替，或者「下架民進黨」這幾個字，始終是相當大的數字。賴清德說，民調顯示民進黨的政黨支持度是三成多，所以如果說要下架民進黨，大概就會有近六成左右，因為有些不表態；這是命題的關係。但他不諱言，執政的確有一些包袱，他要繼續爭取國人的支持，一定是要開誠布公。

李四端問，這次也要爭取國會過半，會不會造成一黨獨大？賴清德說，民主政治就是政黨政治，也是責任政治，政黨推出好人選，提出好的國政藍圖，爭取國人支持，當然要爭取獨力執政，這樣才有辦法落實理想。

賴清德也說，歐洲許多國家是多黨政治，因為沒辦法單獨過半，在這種狀況下才組成聯合政府，但聯合政府倒閣非常容易，不穩定，社會混亂；聯合政府是在沒有過半的狀況之下，不得不採取的作為，而不是在選舉的時候，馬上就訴求說要聯合政府。

此外，針對賴清德萬里老家案，新北市政府要求通案處理。行政院長陳建仁昨天指出，經濟部相關單位已經回文給新北市政府，實際上已按照以往廿多次的方式答覆；「礦業法」還有相關法規，這十幾年來都有相當多的編修，所以新北市政府所談到的整體檢討，行政院會請內政部來和地方政府的相關單位做檢討。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 礦業法 陳建仁

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