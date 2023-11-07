侯友宜：結合志同道合朋友往前走

「藍白合」進度停滯，民眾黨總統參選人柯文哲前天表示「請大家耐心等待」，柯競選總幹事黃珊珊則稱柯下周安排要跟副手拍照。是否還有耐心等待柯文哲？國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，會結合志同道合的朋友，一起努力往前走。被問到火車過站，還要等柯嗎？侯未正面回答。

媒體追問，柯文哲還是志同道合的朋友嗎？侯說，國民黨很清楚，會以堅定力量結合大家團結在一起，志同道合的朋友，都會真正好好思考政黨輪替；國民黨在政黨協商中，他身為總統參選人，會努力、積極把每個角色做好。

對於藍白合遲遲未達成共識，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，在六成民意希望政黨輪替的前提下，國民黨會盡最大誠意促成藍白合，但假設到最後無法促成藍白合，國民黨將「做最壞的打算、做最好的準備」。

民眾黨總統參選人柯文哲（中）昨被問及藍白合進度，他表示「我猜幕後還是有很多人在穿梭」。記者蔡世偉／攝影

柯文哲昨到高雄參加黨籍立委參選人曾尹儷競選總部成立大會，被問及藍白合進度，柯簡短回應「我猜幕後還是有很多人在穿梭，這一定是這樣的」。但柯文哲也說，如果選贏，但一切還是回到過去那種宮廷政治、密室政治、分贓政治，「這不是我們希望看到的，因此我們比較清楚這場選舉有兩個目標，能夠勝選、政黨輪替，這是重要目標，但另外還有一個目標，台灣會因為這樣政治文化改變，朝向更好的地方發展，所以很多事情都是先決定戰略，再決定戰術。」

是否會擔心「侯韓（高雄市前市長韓國瑜）配」？柯說「這個是國民黨的家務事，無法替他們回答」。至於前立委邱毅前天說兩天後會宣布「柯郭（鴻海創辦人郭台銘）配」，柯文哲直說「 奇怪怎麼連我都不曉得」，其實不用想這麼多，「郭董還是台灣財經界重要人士，他也跟我講過，他只是希望台灣可以更好，也沒有說一定要占什麼位子，我倒覺得是這樣，不用想太多。」跟副手拍照的計畫有改變嗎？柯說，這個都還沒決定。

侯友宜昨回新北本命區跑透透，在新北市泰山「貝思沛拉棒球學校」宣布體育政見。他以「爭亞運、興產業、好運點」為主軸，提出五大體育政見，呼籲中央地方聯手，全力爭取「二○三八亞運在台灣」；打造國家運動科學中心2.0，啟動運動產業升級與全球化；增設國民運動中心，至少每卅萬人有一所；發行「運動好點」使用ＡＰＰ操作；國民運動中心每人每周間免費運動一次。

郭連署 高市前議員涉賄收押

【記者張議晨、蕭雅娟／連線報導】高雄市前議員陳乃靜涉嫌幫鴻海創辦人郭台銘賄選，檢調前天帶回陳乃靜等三人，複訊後聲押三人獲准。另士林地檢署查出，石姓男子涉嫌在郭台銘連署期間，收購連署書及偽造連署書，且有證據證實有對價關係，昨晚向法院聲請羈押。

高雄地檢署查出，陳乃靜指示另兩名陳姓男子，以每份五百元向民眾收購郭台銘連署書，從九月底至十月間，至少蒐集逾千份。

商品推薦