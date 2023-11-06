藍白合若失敗 吳子嘉曝柯文哲「非選不可」恐迎來最慘下場

2024總統大選倒數，外界關注藍白合進度，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，這次大選選票上一定要印民眾黨參選人柯文哲的名字，而他如果跟國民黨侯友宜一同出現在選票上，將有互補作用，只是柯文哲一定要當副手。

吳子嘉5日在網路節目《董事長開講》指出，因為藍白合的結構，在選票上以50歲為中心點來分類的話，就40歲、50歲以上，侯友宜有優勢，而40歲以下則是柯文哲的基本盤，兩個人在同一個選票上出現的話，會有互補的作用。

不過吳子嘉也分析，柯文哲一定要當副手，「不當副手的話，選舉完全沒意義」，如果藍白合失敗，柯為了政黨立委席次是非選不可，但「百分之一百會落選」，吳子嘉預測柯文哲民調最後不會超過15%，因為中間選民、知識分子、藍色選民都離開他，回歸到侯友宜陣營。畢竟先前有民調顯示，包括藍軍支持者和中間選民都認為，若是藍白合失敗的話，柯文哲要負的責任比較大。

至於侯友宜是否有可能在不靠藍白合的情況下勝選？吳子嘉則認為「非常困難」，他坦言，結果就跟上一次國民黨參選人韓國瑜的票一樣，「侯友宜拿到的最大數基本盤，就是韓國瑜的盤，韓國瑜輸了將近300萬票，這裡面有一部分會被柯文哲分走，所以還會再輸一百萬票以上」，如果是這樣的話，民進黨候選人賴清德就會當選。

侯友宜今(6)日回應藍白合問題，他說這輩子只有一個信念，保家衛國為人民安全出生入死，人民國家利益超過政黨與派系，個人更是微不足道，他永遠信守這個承諾，會結合志同道合的朋友，一起努力往前走。柯文哲則表示「幕後還是有很多人在穿梭」，他說此次選舉有2個目的，一個就是選贏，一個是藉此改變政治文化，而不是在回到過去舊有的宮廷政治、密室政治、分贓政治等。

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