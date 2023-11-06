聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／高潮迭起 藍白聲量壓倒綠

聯合報／ 本報記者侯俐安

藍白合」轉折不斷，在藍白談出火藥味之際，民眾黨總統參選人柯文哲昨天一句「不到最後關頭，請大家耐心等待」耐人尋味，再次吊盡選民胃口。藍白最後總統大選會如何搭配，目前還欠東風，但在雙方陣營蹉跎期間，藍軍基本盤已經歸隊。

另一方面，當「藍白合」成為今年選戰最重要話題，在議題聲量邊緣化民進黨總統參選人賴清德，也逼得民進黨修正戰略，提早打出「抗中牌」應對。

從十月上旬「黃金（黃珊珊、金溥聰）會」以來，「藍白合」劇情高潮迭起，每當看似破局，隔天就會出現轉圜。近兩周更密集，上周一政黨協商會議，朱侯皆排除全民調與民主初選，但朱侯柯密會後，柯仍堅持全民調；等侯說「火車過站不等人」，柯又說「沒有說一定要全民調，只要公開、公平、透明的規則」。

柯文哲「髮夾彎」屢製造聲量，也讓藍白合談判過程，幾度峰迴路轉；但雙方陣營卻已飄出火藥味，基層從失去耐心到憤怒，鷹派將矛頭指向黨主席朱立倫，擔心藍白合將賠上整個黨。

但藍白「好事多磨」，麻花捲民調分歧，侯上升、柯微跌，也連帶使賴清德民調下滑。

藍白合作有如「拖延戰術」。對外，兩陣營逼出綠營焦慮。近來不少綠營立委參選人發現，基層支持者十分關注「藍白會不會合」，也因此忽略賴清德提出的政見。一個月來，賴清德有如被消音，昨天賴喊出「九成台灣人要下架共產黨」，被視為提早打抗中牌。

對內，藍營基層坐立難安，也催出基本盤。侯友宜五場造勢人氣攀升，前天侯友宜、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜、台北市長蔣萬安在北市府前合體，現場約有三萬人，展開藍軍大團結，十五位執政縣市長也發表連署，表達支持黨中央整合方案，展現民眾黨缺乏的組織能力。

一場藍白合本土劇，侯朱柯三名導演讓雙方政見、區域立委合作就位，支持者歸隊，各自利益極大化，更令共同對手民調下滑。柯文哲曾以身為急重症醫師為例說，很習慣在最後卅秒做決定。結局將在十一月廿日正副總統登記前夕揭曉，最後一幕會是喜劇或悲劇，選民恐怕還要再等等。

2024選舉 2024總統選舉 選情評論 藍白合 柯文哲 民眾黨 侯友宜 國民黨 朱立倫

延伸閱讀

會改國號嗎？賴清德：中華民國國號依舊在 國旗依舊飄

賴清德：希望新北市對礦區通案處理 給居民一個機會

賴清德：我當總統 兩岸發生戰爭機率最低

影／邱毅為柯文哲站台 喊話黃捷：我來高雄了

相關新聞

柯文哲談藍白合 請大家耐心等

藍白總統大選整合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲昨天在高雄表示，「（藍白合）大部分都OK，只剩下總統這一局」。柯文哲說，「順...

賴清德：主流民意反對上架共黨

民進黨總統參選人賴清德昨天表示，真正的主流民意，從來不是藍或白，藍白陣營宣稱有六成的民眾要下架民進黨，而真正主流民意是九...

賴清德提桃竹苗大矽谷 地方質疑

民進黨總統參選人賴清德昨在客家大本營苗栗、竹縣和桃園南區成立競選總部，提出「桃竹苗大矽谷計畫」政見爭取支持，強調整合苗栗...

侯友宜：15縣市長反映人民聲音

民眾黨總統參選人柯文哲指國民黨所提「藍白合」新方案，無論日本或德國模式都會輸，質疑為何不用台灣模式比民調。國民黨總統參選...

朱立倫：改革不能靠超級大總統

國民黨主席朱立倫昨天表示，藍白整合不需要誰讓誰幾趴，更說台灣不能只靠一個超級大總統，而是要靠團隊，國民黨提出的德國方式就...

觀察站／高潮迭起 藍白聲量壓倒綠

「藍白合」轉折不斷，在藍白談出火藥味之際，民眾黨總統參選人柯文哲昨天一句「不到最後關頭，請大家耐心等待」耐人尋味，再次吊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。