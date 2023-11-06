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朱立倫：改革不能靠超級大總統
國民黨主席朱立倫昨天表示，藍白整合不需要誰讓誰幾趴，更說台灣不能只靠一個超級大總統，而是要靠團隊，國民黨提出的德國方式就是全民調。
國民黨昨下午在南投縣舉行「總統參選人侯友宜暨立委選舉聯合競選總部成立大會」，包括朱立倫、高雄市前市長韓國瑜、南投縣長許淑華、前縣長林明溱均出席為侯友宜及南投立委參選人馬文君、游顥、孔文吉等四人站台助選。
朱立倫致詞指出，若要全民調，國民黨提出的德國方式就是全民調，且重視團隊精神共治群體力量。政治要改革，台灣不能只靠一個超級大總統，不能只靠一人，而是要靠團隊，因此除了個人民調、黨派團隊民調各占一半，這樣才合理，不需要誰讓誰幾趴，就能知道民眾選哪個團隊。
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