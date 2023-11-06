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侯友宜：15縣市長反映人民聲音
民眾黨總統參選人柯文哲指國民黨所提「藍白合」新方案，無論日本或德國模式都會輸，質疑為何不用台灣模式比民調。國民黨總統參選人侯友宜昨天說，政黨輪替是人民最大期待，國民黨願意拿出最大的誠意和善意，結合志同道合的朋友一起往前邁進。
侯友宜昨到高雄參加南區醫事團體侯援會成立大會，媒體追問他近日是否還會與柯文哲會面協商？侯友宜說，目前還在政黨協商中，前天藍營十五個縣市首長很清楚反映人民的聲音，共同連署表達支持黨中央整合方案，他還是希望在志同道合的路上、大家一起參與。
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