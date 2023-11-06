聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜：15縣市長反映人民聲音

聯合報／ 記者卜敏正／高雄報導
國民黨總統參選人侯友宜（前右）昨天出席高市南區醫事團體挺侯後援會。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（前右）昨天出席高市南區醫事團體挺侯後援會。記者劉學聖／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲國民黨所提「藍白合」新方案，無論日本或德國模式都會輸，質疑為何不用台灣模式比民調。國民黨總統參選人侯友宜昨天說，政黨輪替是人民最大期待，國民黨願意拿出最大的誠意和善意，結合志同道合的朋友一起往前邁進。

侯友宜昨到高雄參加南區醫事團體侯援會成立大會，媒體追問他近日是否還會與柯文哲會面協商？侯友宜說，目前還在政黨協商中，前天藍營十五個縣市首長很清楚反映人民的聲音，共同連署表達支持黨中央整合方案，他還是希望在志同道合的路上、大家一起參與。

2024選舉 2024總統選舉 國民黨 侯友宜 柯文哲 民眾黨 藍白合

延伸閱讀

影／邱毅為柯文哲站台 喊話黃捷：我來高雄了

影／柯文哲高雄辦粉絲會 直問「高雄現是負債多少？」強調欠錢是要還的

影／林明溱喊話柯文哲阿莎力一點 指藍白沒共識「就擲筊決定正副人選」

影／侯友宜批綠營開放兩岸觀光做不到 承諾中捷到南投

相關新聞

柯文哲談藍白合 請大家耐心等

藍白總統大選整合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲昨天在高雄表示，「（藍白合）大部分都OK，只剩下總統這一局」。柯文哲說，「順...

賴清德：主流民意反對上架共黨

民進黨總統參選人賴清德昨天表示，真正的主流民意，從來不是藍或白，藍白陣營宣稱有六成的民眾要下架民進黨，而真正主流民意是九...

賴清德提桃竹苗大矽谷 地方質疑

民進黨總統參選人賴清德昨在客家大本營苗栗、竹縣和桃園南區成立競選總部，提出「桃竹苗大矽谷計畫」政見爭取支持，強調整合苗栗...

侯友宜：15縣市長反映人民聲音

民眾黨總統參選人柯文哲指國民黨所提「藍白合」新方案，無論日本或德國模式都會輸，質疑為何不用台灣模式比民調。國民黨總統參選...

朱立倫：改革不能靠超級大總統

國民黨主席朱立倫昨天表示，藍白整合不需要誰讓誰幾趴，更說台灣不能只靠一個超級大總統，而是要靠團隊，國民黨提出的德國方式就...

觀察站／高潮迭起 藍白聲量壓倒綠

「藍白合」轉折不斷，在藍白談出火藥味之際，民眾黨總統參選人柯文哲昨天一句「不到最後關頭，請大家耐心等待」耐人尋味，再次吊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。