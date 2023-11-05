藍15縣市長：走自己的路 籲民眾黨盡快回應

藍白合政黨協商持續僵持，國民黨昨加強力道，由國民黨總統參選人侯友宜在內的藍營十五位執政縣市長發表連署，除表達支持黨中央整合方案的立場外，並強調「已經全面啟動就戰鬥位置，大家會堅定地走自己的路。」聲明更表示，「希望在下架民進黨的選戰中，柯主席有決定時，隨時加入我們一起同行」。

台大前校長管中閔昨天在臉書意有所指表示，「若是有心為家園，退步也就能向前」。外界解讀，這是指藍白合。據了解，從鴻海創辦人郭台銘有意連署參選總統後，管中閔就非常關切在野的整合。

國民黨中央前天提出藍白合新方案，侯柯或柯侯的對比式民調占百分之五十，另外的百分之五十有兩種方案，一個是參照日本自民黨總裁選舉、民調加入立委小雞無記名投票，一個是參照德國國會選舉採用的聯立制計算政黨支持比例。

朱立倫：柯原本答應的事 為什麼變了

民眾黨總統參選人柯文哲昨天到屏東東隆宮參訪。記者劉學聖／攝影

國民黨主席朱立倫昨天說，他於二日與民眾黨主席柯文哲提出日本、德國模式，柯文哲很支持日本模式，但原本答應或支持的事情為什麼變了，相信又受到主戰派影響，希望連談都不要談、直接拚到底，國民黨也可如此、也有這樣的決心，但只思考自己，最後得利的是民進黨。

侯友宜：朱打電話 指柯同意日本方案

侯友宜說，朱立倫確認柯文哲態度後，有打電話給他，表示柯文哲已同意接受日本方案，他也能夠接受，大家達成協議，那三人就可以一起見面。至於是否接受柯文哲提出的讓分全民調，侯說，上次與柯文哲、朱立倫見面時，有共識不要再回到原點，用新方式面對這問題，所以不需要再談回到原點的事。

柯文哲：我雖然人老實 但是沒那麼笨

對於國民黨提出的日本模式，柯文哲表示，國民黨提名立委參選人六十九名，民眾黨十一名，這樣合起來投票的提案太奇怪。「我雖然人老實，但沒那麼笨，內心圈圈叉叉，你把恁爸當瘋子嗎？」

朱立倫表示，二個方案模式是智庫、參考國外經驗提出，本來大家都滿心樂觀期待，看到這樣的結果被澆了一盆冷水，有失望也有憤怒，但還是期待可以做最後的努力。

藍營執政縣市首長發布「全力堅定支持國民黨中央對於藍白合的具體方案」連署，強調堅定支持朱立倫主席提出的兩個方案，以二選一方式推動藍白合，也呼籲民眾黨盡快回應。只要國民黨比贏，就侯柯配；民眾黨比贏，就柯侯配，侯柯綁在一起，一起完成政黨輪替。

連署內容指出，大選組隊方式應該要盡快定案，大家已經全面啟動就戰鬥位置，會堅定地走自己的路，希望在下架民進黨的選戰中，柯文哲加入一起同行。

商品推薦