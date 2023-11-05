民調讓分可行？ 學者：外在干擾難防

總統大選「藍白合」方式喬不定，民眾黨總統參選人柯文哲提出「若全民調結果在誤差範圍內，贏了也讓願當副手」方案。師大政研所教授曲兆祥認為，柯所提「民調讓分」可行，要讓多少雙方可談；但政大選舉研究中心研究員蕭怡靖表示，影響民調結果的因素很多，外在干擾難防，至於抽樣誤差要如何設定，不會是現在最關鍵的問題。

曲兆祥說，趙少康與柯文哲提出的共同概念，就是民調讓分，這個辦法某種程度上還是合理可行的。柯文哲所提的民調誤差範圍，通常就是介於二點五個百分點到三個百分點之間，趙少康則說要讓五個百分點，這是可以討論折衝的，若國民黨同意此「讓分模式」，具體數字讓多少待討論，藍白合仍有機會繼續談下去。

蕭怡靖表示，柯文哲所提的「誤差範圍」，應是指民調的「抽樣誤差」，這會隨著樣本數的不同隨之變動，樣本數愈大，抽樣誤差就愈小，平常慣用的一千出頭樣本數，誤差就大約在三個百分點，若像上回藍綠總統大選初選民調，樣本數動輒上萬份，自然誤差就縮小。

蕭怡靖說，民調結果如何判定，重點也不會在落在討論抽樣誤差，因為影響民調結果的因素還有非常多，包括如何抽樣、問題如何設計、如何執行，都會影響結果，上述因素尚能在嚴謹把關下得到控制，但外在因素干擾卻難防，很難避免外在勢力動員支持特定對象。

商品推薦