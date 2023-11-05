蔡英文：藍白合不如全民合 讓綠繼續執政

民進黨總統參選人賴清德新北市競選總部昨天成立，蔡英文總統致詞表示，世界要上架台灣，但對手卻要下架民進黨，她批評，「藍白合」只是利益結合，「藍白合」不如「全民合」，全民繼續走對的路，一起為台灣打拚，讓民進黨繼續執政。

針對藍白提出聯合政府主張，賴清德也說，若沒有任何政黨過半，才不得不採取聯合政府，在歐洲、或其他國家，還沒有看過在競選過程，就提出聯合政府的。

賴清德表示，在野黨批評民進黨一黨獨大，但那是在專制獨裁年代，只有一個政黨才叫一黨獨大，民主時代，民進黨取得人民支持國會過半，是符合民主政治、政黨政治精神。

針對藍白合爭議，蔡總統表示，政黨是為了人民、為了國家一起合作，不是為了利益，但對手沒有清楚的治國理念，沒有告訴人民他們要上架什麼，只想抹滅進步的成果。因此明年大選，大家一起打拚，讓民進黨繼續執政，繼續點亮民主台灣。

談到萬里老家違建爭議，賴清德兩度哽咽，他說，礦業這個行業暗無天日，他父親就是因此意外失去性命，當颱風來臨時，家裡工寮屋頂會被吹壞，颱風走了之後還要去撿回來，這種狀況和國民黨立委參選人廖先翔、顏寬恒家的違建不一樣。

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