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賴清德：組清廉政府 贏回人民信任

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南報導
民進黨總統參選人賴清德（前左二）新北市競選總部昨在板橋成立，蔡英文總統（前左三）、行政院前院長蘇貞昌（前左四）、立法院院長游錫堃（前左五）等人站台力挺。記者潘俊宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德（前左二）新北市競選總部昨在板橋成立，蔡英文總統（前左三）、行政院前院長蘇貞昌（前左四）、立法院院長游錫堃（前左五）等人站台力挺。記者潘俊宏／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨回台南成立全台第一個競選總部，現場聚集兩萬名支持者，他表示，當選總統後第一要用人唯才，如同民進黨提名區域與不分區立委，秉持大聯盟精神，採跨黨派、跨領域、跨世代原則，也會發揮民進黨清廉勤政的創黨精神，組織公開透明的清廉政府，贏回人民的信任，更強調會秉持和平理念處理兩岸關係。

賴清德昨在「本命區」台南舉辦造勢大會，現場湧入超過兩萬人潮，交通一度打結，賴清德大進場時面對支持者爭相握手，幾乎讓他寸步難行，他在致詞時表示，這是歷史性的一刻，大家都是大選歷史的見證者，他呼籲「明年投票總統得票率破台南歷史的紀錄，六席立委全壘打，政黨票支持民進黨」。

由於近日網路盛傳「賴清德沒醫師臨床經驗，甚至沒執照」，賴清德駁斥說，他一九八六年進成大醫學院，畢業後接受完整醫師養成，有醫師執照與內科、腎臟等專科證照，也開過門診，因受已故宜蘭前縣長陳定南感動才踏入政界。

賴清德說，他當選後第一是用人唯才，這次民進黨立委提名，秉持民主大聯盟的精神，採跨黨派、跨領域、跨世代，他當選總統後會跨黨派跨領域跨世代來建設國家。

此外，他也會秉持民進黨清廉勤政創黨的精神，組織清廉及公開透明的政府，民意與人民都能監督參與，讓國家繼續進步，重新找回人民對國家的信任，也會堅定發揮過去在台南打擊黑金的精神，打擊黑金、槍、毒、詐騙，建立好的治安環境。

賴清德表示，國內應該要團結，要用民主的力量團結台灣社會，也會用國利益高於政黨，政黨利益高於個人的精神，團結朝野政黨，團結面對中國及國際的挑戰。

2024選舉 2024總統選舉 民進黨 賴清德 詐騙

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