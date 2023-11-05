侯友宜：民進黨貪汙 看板都掛不完

國民黨總統參選人侯友宜昨天在北市誓師，他向全民承諾「生死綁一起」，用生命守護中華民國，當選總統後不分顏色，照顧好所有人民。高雄市前市長韓國瑜也說，兩岸和平的鑰匙在侯友宜手上，選賴清德會面對戰爭，呼籲票投侯友宜擁抱和平。

侯友宜和立委北市競選總部昨天成立，馬英九、韓國瑜、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等大咖齊聚，展現藍軍大團結。

馬英九砲火全開，抨擊民進黨執政七年多實在不像話，爛政府應該下架，蔡總統拋出違反憲法的兩國論，讓兩岸兵凶戰危，只要國民黨重返執政，兩岸關係可回到和平繁榮。

馬英九批評，民進黨執政倒行逆施，綠委趙天麟爆出婚外情，某鄭姓大老爆出約會婚外情人的照片，根本是桃花黨，蔡英文雖無桃花問題，但論文問題滿嚴重。

韓國瑜表示，民進黨總統參選人賴清德因為台獨綱領，兩岸和平大門打不開，「賴清德鑰匙用錯了，和平的鑰匙在侯友宜手上」。

「我們不要戰機要客機，不要危機要商機，更要創造和平好時機」，侯友宜說，總統最重要的責任就是避戰，ＡＩＴ主席羅森柏格不支持台獨，台積電創辦人張忠謀也說「沒有國安就會失去一切」，大陸戰機飛來台灣數量暴增，政府不願面對兵凶戰危，賴清德甚至以務實台獨工作者自居，怎能不引戰？

侯友宜說，民進黨這些年貪汙事情，看板都掛不完，要自省不可以像他們一樣亂七八糟，納稅錢都收進口袋。侯友宜出席與立委參選人林國春聯合競選總部成立大會，林國春提到賴清德老家違建爭議，侯友宜說，「依法辦理、依法辦理」。

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