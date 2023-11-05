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學者：民眾有政黨偏好 但未考慮憲政制衡

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
中華民國憲法學會昨發布「民眾對憲政運作認知運作調查」結果，其中明年大選，贊成藍、白合作分別出任總統與行政院長的比例為53.5％。記者許正宏／攝影
中華民國憲法學會昨發布「民眾對憲政運作認知運作調查」結果，其中明年大選，贊成藍、白合作分別出任總統與行政院長的比例為53.5％。記者許正宏／攝影

中華民國憲法學會昨發布民調，學者陳陸輝、劉嘉薇都認為，民眾未必是想到憲政制衡觀念，看法仍多受到政黨認同影響。

政大選研中心研究員暨政治系兼主任陳陸輝表示，例如前總統馬英九執政時期，最常喊權力制衡的反而是民進黨，隨著執政、選舉結果不同，可能支持者想法也不同，美國政壇也有此現象，政黨認同就像有色眼鏡，戴上政黨認同，看世界會不一樣，不一定是民眾真的認知到憲政制衡觀念的重要性。

台北大學公行政策系教授劉嘉薇也指出，分析該民意調查的交叉比對結果可發現，民眾的決定仍偏政治化，看法受到政黨因素影響，民眾思考的是人，而不是體制。

劉嘉薇說，例如在這次調查結果中，同意「總統有權無責、行政院長有責無權」的比例，政黨偏好非綠的大於泛綠，對於其他議題，隨政黨認同不同也有高度分歧。

劉嘉薇說，且民眾現在的想法可能沒有這麼複雜，對制衡想的可能是蔡英文總統，想制衡民進黨政府，這份調查顯示的結果她認為不是一定測到制衡觀念，而是測到政黨偏好，而政黨偏好會反映在投票行為方面。

台藝大廣電系教授賴祥蔚也說，台灣民眾應仍是大政府觀念，總統仍被期待要解決事情，民眾對於憲政主義精神等，還沒內化到投票行為。

2024選舉 2024總統選舉 民調 藍白合

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