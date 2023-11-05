憲法學會民調：53.5%挺藍白合 出任總統、閣揆

中華民國憲法學會昨發布「民眾對憲政運作認知運作調查」結果，明年總統大選，贊成藍、白合作分別出任總統與行政院長比率為百分之五十三點五，不贊成民進黨主導組閣比率為百分之四十五點八，而認為總統與立委多數最好是不同黨者比率為百分之五十一點八，認為最好是同一政黨者比率為百分之卅四點五。另外有百分之七十七點七的民眾認為，贊成總統須向立法院進行國情報告。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，民調委由世新大學民調研究中心執行，此外該民調也調查不分區立委政黨票會投給哪一政黨？國民黨占百分之廿四點九，民進黨占百分之廿三點五，民眾黨占百分之十七點七，時代力量百分之四點九。

賴祥蔚指出，根據調查結果及交叉分析，許多議題上都呈現非綠及泛綠兩大陣營意見，傾向支持國民黨、民眾黨的民眾在該調查的問題上多有一致認同意向，表示藍白之間的確存在合作及共組聯合政府空間，且藍、白支持者有明顯年齡斷層，國民黨支持者年齡大，年輕人則偏向支持民眾黨。

賴祥蔚表示，多數民眾希望避免八年來執政黨的一黨獨大，傾向行政、立法相互制衡，且多數民眾接受聯合政府，總統、行政院長可分屬不同政黨。

文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳指出，大多數民眾對藍白合有相當期待，也顯示出對民進黨執政不滿意與不放心，可能是因為民進黨組成一致性政府後，導致施政疑慮以及在野黨指責的疑似弊案等情況，讓民意不希望「整碗捧去」，行政立法通吃。

該民調調查時間為十月廿二日到廿五日，調查對象為全國滿廿歲以上民眾，電訪完成一○六八份調查樣本，在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差不超過正負百分之三，訪問成功率百分之十九點五一，經卡方檢定，樣本結構跟母體結構一致。

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