聽新聞
test
0:00 / 0:00

憲法學會民調：53.5%挺藍白合 出任總統、閣揆

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
中華民國憲法學會昨發布「民眾對憲政運作認知運作調查」結果，其中明年大選，贊成藍、白合作分別出任總統與行政院長的比例為53.5％。記者許正宏／攝影
中華民國憲法學會昨發布「民眾對憲政運作認知運作調查」結果，其中明年大選，贊成藍、白合作分別出任總統與行政院長的比例為53.5％。記者許正宏／攝影

中華民國憲法學會昨發布「民眾對憲政運作認知運作調查」結果，明年總統大選，贊成藍、白合作分別出任總統與行政院長比率為百分之五十三點五，不贊成民進黨主導組閣比率為百分之四十五點八，而認為總統與立委多數最好是不同黨者比率為百分之五十一點八，認為最好是同一政黨者比率為百分之卅四點五。另外有百分之七十七點七的民眾認為，贊成總統須向立法院進行國情報告。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，民調委由世新大學民調研究中心執行，此外該民調也調查不分區立委政黨票會投給哪一政黨？國民黨占百分之廿四點九，民進黨占百分之廿三點五，民眾黨占百分之十七點七，時代力量百分之四點九。

賴祥蔚指出，根據調查結果及交叉分析，許多議題上都呈現非綠及泛綠兩大陣營意見，傾向支持國民黨、民眾黨的民眾在該調查的問題上多有一致認同意向，表示藍白之間的確存在合作及共組聯合政府空間，且藍、白支持者有明顯年齡斷層，國民黨支持者年齡大，年輕人則偏向支持民眾黨。

賴祥蔚表示，多數民眾希望避免八年來執政黨的一黨獨大，傾向行政、立法相互制衡，且多數民眾接受聯合政府，總統、行政院長可分屬不同政黨。

文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳指出，大多數民眾對藍白合有相當期待，也顯示出對民進黨執政不滿意與不放心，可能是因為民進黨組成一致性政府後，導致施政疑慮以及在野黨指責的疑似弊案等情況，讓民意不希望「整碗捧去」，行政立法通吃。

該民調調查時間為十月廿二日到廿五日，調查對象為全國滿廿歲以上民眾，電訪完成一○六八份調查樣本，在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差不超過正負百分之三，訪問成功率百分之十九點五一，經卡方檢定，樣本結構跟母體結構一致。

2024選舉 2024總統選舉 民調 藍白合

延伸閱讀

明年選後「雙少數」情況可能出現 吳玉山揭不修憲防止方法

民調揭過半贊成總統閣揆藍白合作 學者：看法仍受政黨認同影響

民調／五成三贊成總統閣揆藍白合作 四成五反對綠組閣

總統大選誰贏家？ 謝龍介曝「致勝關鍵」：最終是比這個

相關新聞

藍15縣市長：走自己的路 籲民眾黨盡快回應

藍白合政黨協商持續僵持，國民黨昨加強力道，由國民黨總統參選人侯友宜在內的藍營十五位執政縣市長發表連署，除表達支持黨中央整...

新聞眼／藍白合陷僵局 演變成為藍白戰

「藍白合」談判陷入僵局，藍軍主帥侯友宜說「火車不等人」，國民黨主席朱立倫稱「火車根本還未到站」，倒是白軍主帥柯文哲昨天先...

中研院院士吳玉山示警 明年恐選出「雙少數」總統

中華民國憲法學會昨天舉辦憲政座談會，中研院院士吳玉山表示，明年選後可能出現少數總統（無絕對多數選民支持）所屬政黨在國會席...

憲法學會民調：53.5%挺藍白合 出任總統、閣揆

中華民國憲法學會昨發布「民眾對憲政運作認知運作調查」結果，明年總統大選，贊成藍、白合作分別出任總統與行政院長比率為百分之...

民調讓分可行？ 學者：外在干擾難防

總統大選「藍白合」方式喬不定，民眾黨總統參選人柯文哲提出「若全民調結果在誤差範圍內，贏了也讓願當副手」方案。師大政研所教...

學者：民眾有政黨偏好 但未考慮憲政制衡

中華民國憲法學會昨發布民調，學者陳陸輝、劉嘉薇都認為，民眾未必是想到憲政制衡觀念，看法仍多受到政黨認同影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。