中研院院士吳玉山示警 明年恐選出「雙少數」總統

中華民國憲法學會昨天舉辦憲政座談會，中研院院士吳玉山表示，明年選後可能出現少數總統（無絕對多數選民支持）所屬政黨在國會席次不過半，且又執意組成少數政府的「雙少數」，影響政府合法性，若不修憲下要防止此情況，可在當總統建立新內閣時，要向國會提出信任投票，獲得國會同意。

中華民國憲法學會蘇永欽認為，「雙少數」就是假民主，會產生權責不符等危機，而這危機現在更可能發生，台灣應要朝適當的聯合政府等相關機制的改革討論前進。

東吳大學法學院教授李念祖表示，不管是一黨獨大或聯合政府，都不應淡化憲法在總統、行政院長和國會的制衡關係，聯合政府能避免少數統治、提升民主正當性，我國憲法下有達成聯合政府空間，包括行政院院長先經立法院同意、國會多數共商組閣等，過去雖沒有立委兼任官員，但立委可以辭去職務、進入內閣組成行政團隊，也是聯合政府的一種方式。

李念祖說，法國就是憲法沒有特別規定，但組成內閣仍會尋求國會同意，希望得到國會信任，他認為任命行政院長是對立法院負責，尋求國會的同意絕對有其正當性，且一九九七年修憲拿掉立法院對行政院長提名的同意權，最多是創造總統空間，並不是不允許尋求國會同意，不能對憲法做反面解釋，但確實「完全是看總統要不要做」。

吳玉山指出，半總統制的問題是，府會一致掌握時，總統權力過大，府會不一致時總統仍主導行政，但國會往往無法倒閣成為僵局，也影響合法性，以目前數字來看，明年少數總統是可能出現的，若少數總統所屬政黨在國會也為少數，又執意以所屬政黨組成政府，就會成為「雙少數」，這也是唯一在台灣的半總統制度中才有可能會出現。

吳玉山指出，現階段不修憲要防止雙少數有三種方法，如投票不出現少數總統、少數國會，或是總統向國會提出同意任命閣揆的信任投票，第三種就是國會倒閣，但倒閣國會會面臨改選，要看在野黨評估是否有膽氣改選後選得更好，若是三黨以上都不過半，則也要看在野能否一致同意倒閣。

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