聽新聞
test
0:00 / 0:00

中研院院士吳玉山示警 明年恐選出「雙少數」總統

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
中華民國憲法學會昨天舉辦研討會，邀集中研院院士吳玉山等學者專家，研討「台灣總統有權無責而行政院長有責無權」等憲政議題。記者許正宏／攝影
中華民國憲法學會昨天舉辦研討會，邀集中研院院士吳玉山等學者專家，研討「台灣總統有權無責而行政院長有責無權」等憲政議題。記者許正宏／攝影

中華民國憲法學會昨天舉辦憲政座談會，中研院院士吳玉山表示，明年選後可能出現少數總統（無絕對多數選民支持）所屬政黨在國會席次不過半，且又執意組成少數政府的「雙少數」，影響政府合法性，若不修憲下要防止此情況，可在當總統建立新內閣時，要向國會提出信任投票，獲得國會同意。

中華民國憲法學會蘇永欽認為，「雙少數」就是假民主，會產生權責不符等危機，而這危機現在更可能發生，台灣應要朝適當的聯合政府等相關機制的改革討論前進。

東吳大學法學院教授李念祖表示，不管是一黨獨大或聯合政府，都不應淡化憲法在總統、行政院長和國會的制衡關係，聯合政府能避免少數統治、提升民主正當性，我國憲法下有達成聯合政府空間，包括行政院院長先經立法院同意、國會多數共商組閣等，過去雖沒有立委兼任官員，但立委可以辭去職務、進入內閣組成行政團隊，也是聯合政府的一種方式。

李念祖說，法國就是憲法沒有特別規定，但組成內閣仍會尋求國會同意，希望得到國會信任，他認為任命行政院長是對立法院負責，尋求國會的同意絕對有其正當性，且一九九七年修憲拿掉立法院對行政院長提名的同意權，最多是創造總統空間，並不是不允許尋求國會同意，不能對憲法做反面解釋，但確實「完全是看總統要不要做」。

吳玉山指出，半總統制的問題是，府會一致掌握時，總統權力過大，府會不一致時總統仍主導行政，但國會往往無法倒閣成為僵局，也影響合法性，以目前數字來看，明年少數總統是可能出現的，若少數總統所屬政黨在國會也為少數，又執意以所屬政黨組成政府，就會成為「雙少數」，這也是唯一在台灣的半總統制度中才有可能會出現。

吳玉山指出，現階段不修憲要防止雙少數有三種方法，如投票不出現少數總統、少數國會，或是總統向國會提出同意任命閣揆的信任投票，第三種就是國會倒閣，但倒閣國會會面臨改選，要看在野黨評估是否有膽氣改選後選得更好，若是三黨以上都不過半，則也要看在野能否一致同意倒閣。

2024選舉 2024總統選舉 內閣 民調

延伸閱讀

憲法學會民調：53.5%挺藍白合 出任總統、閣揆

明年選後「雙少數」情況可能出現 吳玉山揭不修憲防止方法

民調揭過半贊成總統閣揆藍白合作 學者：看法仍受政黨認同影響

民調／五成三贊成總統閣揆藍白合作 四成五反對綠組閣

相關新聞

藍15縣市長：走自己的路 籲民眾黨盡快回應

藍白合政黨協商持續僵持，國民黨昨加強力道，由國民黨總統參選人侯友宜在內的藍營十五位執政縣市長發表連署，除表達支持黨中央整...

新聞眼／藍白合陷僵局 演變成為藍白戰

「藍白合」談判陷入僵局，藍軍主帥侯友宜說「火車不等人」，國民黨主席朱立倫稱「火車根本還未到站」，倒是白軍主帥柯文哲昨天先...

中研院院士吳玉山示警 明年恐選出「雙少數」總統

中華民國憲法學會昨天舉辦憲政座談會，中研院院士吳玉山表示，明年選後可能出現少數總統（無絕對多數選民支持）所屬政黨在國會席...

憲法學會民調：53.5%挺藍白合 出任總統、閣揆

中華民國憲法學會昨發布「民眾對憲政運作認知運作調查」結果，明年總統大選，贊成藍、白合作分別出任總統與行政院長比率為百分之...

民調讓分可行？ 學者：外在干擾難防

總統大選「藍白合」方式喬不定，民眾黨總統參選人柯文哲提出「若全民調結果在誤差範圍內，贏了也讓願當副手」方案。師大政研所教...

學者：民眾有政黨偏好 但未考慮憲政制衡

中華民國憲法學會昨發布民調，學者陳陸輝、劉嘉薇都認為，民眾未必是想到憲政制衡觀念，看法仍多受到政黨認同影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。