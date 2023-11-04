雲林縣好德姐妹團挺賴清德 9鄉鎮設「信賴小站」

雲林縣「好德姐妹團」結合關心台灣本土鄉親，在9個鄉鎮設置「信賴小站」邀請鄉親「尬阿德聆嘎逼」，今天在西螺鎮老街啟動，盼以傳播正確訊息、凝聚力量，讓本土政權順利交棒。

雲林縣「好德姐妹團」總團長尹令瑛指出，設立「信賴小站」是希望能提供鄉親可以輕鬆、自在互相交流資訊的空間，傳播正確訊息，並以台灣人奉茶精神，凝聚地方力量共同打拚，讓台灣本土政權順利交棒。

尹令瑛表示，「尬阿德聆嘎逼」就是和副總統賴清德Q版人像立牌一起喝咖啡，同時了解賴清德政治理念。未來可以在賴清德領導下，實現國家希望工程的藍圖，打造一個更美好的民主自由的台灣。

尹令瑛說，「信賴小站」目前設立於雲林縣山線9個鄉鎮，均由在地熱心人士負責，並有熱愛鄉土的50多名鄉親組成小蜜蜂志工隊輪值服務，站內備有茶水及咖啡。

她指出，籌備「尬阿德聆嘎逼」活動，不少地方人士紛紛主動提供店面或寬敞空間，一群熱愛鄉土、不分藍綠非黨公職人員，默默付出、奉獻，在政治爭鬥中，帶來一股清新且堅定力量，共同守護台灣民主自由的價值。

她表示，「信賴小站」未來計畫朝向人潮匯集的場所陸續設立，藉由一步一腳印的努力，由點、線、面持續擴大推展。

商品推薦