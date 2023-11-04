總統大選誰贏家？ 謝龍介曝「致勝關鍵」：最終是比這個
2024總統大選逼近，藍白合協商卻遲遲未有定論，能否成功合議引起各界關注。對此，侯友宜競辦副召集人謝龍介表示，明年1月13日投票，民進黨肯定窮盡全力，將所有能動員的人都召集出來投票，國民黨當然也不遑多讓，因此最終的致勝關鍵「是比這個」。
由於藍白合談不攏，國民黨總統參選人侯友宜2日以「火車過站就不等人」向民眾黨主席柯文哲下達通牒。柯文哲則堅持主張全民調，但強調若結果在誤差範圍內願擔任副手。
謝龍介3日在《國民大會》節目中表示，全民調相對侯友宜也不公平，柯文哲認為動員不公平，但這就是國民黨的政黨實力。他進一步指出，最後投票日考驗的正是整體政黨力量，民進黨不但會動員政黨力量，還會用行政資源動員。
而對於柯文哲前後反覆的發言，謝龍介坦言，「他本來不同意全民調，現在又回到要全民調，再看誤差多少、讓多少」，就讓他們兩黨繼續談，只要雙方都能接受就好。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言