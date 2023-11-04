總統大選誰贏家？ 謝龍介曝「致勝關鍵」：最終是比這個

2024總統大選逼近，藍白合協商卻遲遲未有定論，能否成功合議引起各界關注。對此，侯友宜競辦副召集人謝龍介表示，明年1月13日投票，民進黨肯定窮盡全力，將所有能動員的人都召集出來投票，國民黨當然也不遑多讓，因此最終的致勝關鍵「是比這個」。

由於藍白合談不攏，國民黨總統參選人侯友宜2日以「火車過站就不等人」向民眾黨主席柯文哲下達通牒。柯文哲則堅持主張全民調，但強調若結果在誤差範圍內願擔任副手。

謝龍介3日在《國民大會》節目中表示，全民調相對侯友宜也不公平，柯文哲認為動員不公平，但這就是國民黨的政黨實力。他進一步指出，最後投票日考驗的正是整體政黨力量，民進黨不但會動員政黨力量，還會用行政資源動員。

而對於柯文哲前後反覆的發言，謝龍介坦言，「他本來不同意全民調，現在又回到要全民調，再看誤差多少、讓多少」，就讓他們兩黨繼續談，只要雙方都能接受就好。

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