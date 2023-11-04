黃珊珊拋柯文哲下周跟副手拍照 前幕僚曝：是要侯放手
藍白合持續卡關，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊昨天稱，柯文哲下周安排要跟副手拍照。柯文哲前幕僚吳靜怡今天分析，看來民眾黨都準備好，柯文哲真正要的就是侯友宜把手放開，侯友宜趕快備戰吧。
吳靜怡今天在臉書指出，有消息說11月19日柯文哲要在板橋體育館舉辦民眾黨誓師大會，加上黃珊珊昨天拋出柯文哲下周要跟副手拍照，看起來民眾黨已經準備好要放手侯友宜，然後利用國民黨主席朱立倫開後門，讓柯文哲可以到國民黨小雞場合輔選，補強薄弱的組織。
吳靜怡表示，柯文哲可以大聲告訴大家，選舉上億誰出？很多商業界的前輩是笑而不答，不要說自己最清廉，也不要說沒有建商、台商金主，柯文哲YT廣告狂砸的境界就像是網軍瘋狂洗版留言一樣猖狂，說沒有錢都是騙人的，王金平只是很多沒有講太明白，但柯文哲有多少斤兩大家都知道。
「藍白合不要再演了，侯友宜也趕快備戰吧！」吳靜怡建議侯友宜，找一個比較不無聊又能嗆柯文哲的副手吧！郭台銘儼然就是下定決心往前衝，這四國鼎立的戰局，如何登記就能不被邊緣化才是重點，好戲才開始上演。
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