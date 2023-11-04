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蕭美琴任副手？ 賴辦未否認

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇劉宛琳／台北報導
外傳蕭美琴可能回台與賴清德搭檔參選正副總統，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄（右）、幹事長劉世芳（中）都持肯定態度。圖／聯合報系資料照
外傳蕭美琴可能回台與賴清德搭檔參選正副總統，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄（右）、幹事長劉世芳（中）都持肯定態度。圖／聯合報系資料照

民進黨布局總統立委大選，據黨內規畫，本月中旬拍板不分區立委名單後，接下來總統參選人賴清德將擇期公布副手人選。而黨內推估「賴蕭配」已是箭在弦上，不只賴已鬆口稱駐美代表蕭美琴是「優先名單的優先之上」，黨內也一致看好認為蕭美琴擔任賴副手「超級加分」。

傳出蕭美琴將在月中ＥＣＦＡ峰會落幕後返台，綠營黨政兩端對此三緘其口。不過對於蕭美琴擔任賴清德副手，賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍昨天並未否認，僅表示會優先公布民進黨不分區立委名單，後續參選登記前，一定會向外界報告副手人選。

民進黨立委莊瑞雄說，蕭美琴曾擔任立委，大家對她的印象非常好，「如果真的是蕭美琴，那真是超級加分」。綠委劉世芳說，如同賴清德先前受訪時所說，副手人選有六位以上，但她認為蕭美琴擔任駐美代表角色表現很好，如果蕭願意擔任副手，「她可能是所有人選中，最亮麗的一個」。

民進黨內人士表示，蕭美琴在對美事務上，深獲蔡英文總統、賴清德以及美國三方信任，對選戰有正面幫助。

蕭美琴若返台參選，政壇已有風聲，駐美代表一職可能由外交部長吳釗燮接任，駐法代表吳志中可能接任外長。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 蕭美琴

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