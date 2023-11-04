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朱立倫：火車根本還沒到站

聯合報／ 記者王寓中王燕華陳敬丰／連線報導
國民黨主席朱立倫昨表示，「火車根本還沒到站」。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫昨表示，「火車根本還沒到站」。記者林俊良／攝影

藍白合政黨協商仍無進度，談判進入最後時限。國民黨主席朱立倫昨天表示，他與國民黨總統參選人侯友宜從未說過昨天是藍白合協商的截止日，「火車根本還沒有到站」。民眾黨主席暨總統參選人柯文哲也強調會繼續和國民黨協商，但國民黨決策速度很慢，所以他不會下「最後通牒」要求對方限期回應，更不會說「火車開走就不理你了」。

柯文哲說，在民意之前要學會謙卑，合作是為了勝選，國民黨初選的目的不應該只是贏過柯文哲，重點是最後要能贏得大選，應該以贏得大選的邏輯來考慮初選合作。藍白兩黨總統參選人最簡單的比較方式，就是調查兩人分別對上民進黨總統參選人賴清德的支持度，「一看就知道結果」。

若藍白合最後沒有成立？柯文哲表示，政黨合作不要只局限於總統，甚至用總統綁架其他事情，這並不是合作的態度，不管結果如何，民眾黨會繼續往前走，贏得選舉讓政黨輪替，建構聯合政府；還是會和國民黨繼續協商，政黨合作包含政策綱領，如總統要否到立院國情報告、接受質詢，或者十八歲公民權等，都可以合作，後若順利執政，組閣與各項議題都有機會合作。

朱立倫說，前天他與柯文哲通話時，柯文哲還特別詢問民調怎麼做，而且看起來柯文哲對於日本式比較有偏好，還要他去說服國民黨的團隊。因此他也與侯友宜通過電話，侯表示，完全尊重黨中央。

朱立倫表示，他與侯友宜從未說過昨天是藍白合協商的截止日。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 國民黨 朱立倫 侯友宜

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