新聞眼／藍白不合 問題始終在人

藍白合政黨協商進入總統參選人產生方式的深水區，從全民調、民主初選，國民黨再提出仿德國式及日本式的兩個新方案，但內容換湯不換藥，民眾黨則仍堅持全民調，想除舊布新，結果仍在原地打轉。

藍白整合，問題始終在人，如果沒有要合的誠意，任何機制、方案都會變成不可行，再談也談不出結果。

國民黨提出第一個方案用組合對比民調加立委參選人投票，包裝了日本模式，但拆穿看就是民調加初選各半，這和侯陣營之前提出的全民調、民主初選各半的主張，有什麼不一樣？

由小雞選出「最強母雞」乍聽合理，柯文哲第一時間居然也有興趣，但再評估又覺得被設局。兩個方案都有一個共同的假設前提，無論侯柯配或柯侯配都會贏過賴蕭配，在比組合不是比個別候選人且哪一個組合都會贏的前提下，再把立委參選人投票加進去，這不就是比「黨的動員」？那柯文哲要不要也把七十三個選區立委全部提滿，大家再來比投票？第二個方案是在候選人組合對比外，加入政黨支持度各占二分之一。其實從七月全代會開始，藍營早就提出此一建議，甚至不比個別候選人支持度，比組合支持度，黨內也早有建議，大可不必繞一圈還套上一個德國模式。

候選人加政黨，或候選人組合加政黨，國民黨以「準全民調」稱之，但基本上就是「比民調」，政黨支持度納入，可以呈現候選人之外的政黨實力，也可對各自政黨的黨內及支持者有所交代，至於合不合理、可不可行關鍵在候選人和政黨支持度所占的比例。

但是，柯文哲表面上看是讓，卻也是寸步不讓，柯堅持做候選人民調，卻不接受政黨實力的民調，就算柯定義這是退讓、候選人只贏到誤差範圍內就認輸當副手，但只要有手機民調，年輕人支持度占比高的柯文哲也穩贏不輸，柯說的讓步、民眾黨主戰派說風險大，其實「很失真」。

藍白過招數回合，表面都說要整合，只是不斷用新話術包裝，持續在原點打轉。

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