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綠猛攻徐春鶯列不分區 柯辦反批綠亂抹紅、親中搞雙標

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。圖／民革上海市委官微
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。圖／民革上海市委官微

民眾黨擬將陸配徐春鶯進入不分區名單，民進黨連日批評恐危及國安，造成國家門戶洞開。民眾黨總統參選人柯文哲辦公室昨天反批民進黨賣芒果乾（意指亡國感）亂貼紅標籤，真正親中愛台、身體力行是雙標的民進黨；且賴清德擔任台南市長時曾稱親中愛台，沒有反中，賴清德是忘記了，還是害怕想起來。

柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱昨質疑民進黨雙標、自我打臉，並指民進黨總統參選人賴清德擔任台南市長任內，面對議員質疑台獨立場，曾反駁表示「我是親中的，沒有反中，我親中愛台」，當時民進黨政府上下皆未否認切割，還頻頻附和。

吳怡萱質疑，賴清德二○一四年六月以台南市長身分，前往中國大陸拜會時任上海市長楊雄，行程是否為台辦安排？賴清德還被傳出祕密會晤時任上海統戰部長沙海林，但是賴避重就輕僅解釋是到上海辦畫展；而行政院副院長鄭文燦多年前也傳出曾赴澳門賭博等情事。

吳怡萱批評，兩岸本來就要交流，民進黨假惺惺用高標準檢視在野黨，對自己卻很寬容，天底下哪有這樣的道理？民進黨用身體力行的親中事件，十隻手指頭數不完，選前卻通通失憶，賴清德為了選舉，從務實的台獨工作者，現在只剩務實態度立場不斷位移，把民主與專制的選擇掛在嘴上，營造只要誰反民進黨、誰對新潮流有意見，就是中共同路人，實際上真正專制政權就是新潮流。

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