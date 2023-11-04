藍營考量／ 防以小博大 政黨實力必須納入

藍白合持續卡關近一個月，藍營陸續提出開放式民主初選、民主初選加全民調各占百分之五十的折衷方案，都遭白營拒絕，進入政黨協商後，國民黨主席朱立倫再提方案，主張由小雞投票決定「最強母雞」再加上民調各半，但無論方案如何變換，唯一不變的原則就是，藍軍政黨實力必須納入比較，而柯文哲也始終堅持對己有利的全民調。

藍白協商以來，藍營提出的所有方案都被柯打槍，藍營人士說，公平、公正都是柯在講，就是要全民調決勝負。可是民調誤差很大，以去年台北市長選舉為例，選前民調黃珊珊不是第一就是第二，最後票開出來卻是第三，還輸陳時中，這就是政黨實力的展現，光以民調判斷輸贏，很容易失準。

藍營人士指出，柯昨提所謂「退讓」方案，稱民調結果差距誤差範圍內，無論輸贏都願當副手。

不過，以民調樣本數擴大到三千份，誤差範圍只有二個百分點，全民調的手機民調，因年輕族群受訪人數不足必須乘以數學加權以符合實際人口比例，柯支持度就因此被過度放大而失真。柯在手機民調就占盡優勢，贏的幅度一定超過誤差範圍。這就是柯一直堅持全民調及全手機民調或百分之五十手機民調的原因。

藍營人士說，只以民調定輸贏，對於想以小博大的柯文哲而言，風險雖有，但贏了賺更大，當然他會堅持對自己最有利的方案。

此外，柯提出由「柯對賴」和由「侯對賴」民調單獨對比，這樣就不是同意在同一張選票上的大前提，柯始終就是沒有要跟侯搭配參選，甚至連諸多瞧不起侯友宜的話不尊重的話都說出口，讓藍軍憤怒認為不必再委曲求全。

藍白協商過程中，藍營提出的所有方案都被柯打槍，也讓藍營警覺，柯想以拖待變，就這樣拖著藍營談判，把時間拖到最後來不及，只能妥協用全民調，柯無本生意穩賺不賠，還說藍營方案對侯是包贏，但柯堅持全民調也是包贏。

藍營人士表示，柯文哲高喊要打破密室分贓政治，但柯與朱侯三人「景美夜談」也是柯事先同意的，難道在會議中柯侯朱有分贓嗎？柯說要防止腐敗、官商勾結，但如果政黨無法輪替，怎麼做得到？藍營底限就是「藍白合」不是淘汰賽，一定要在同一張選票上，要組聯隊，否則就不用談。

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