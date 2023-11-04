聽新聞
test
0:00 / 0:00

白營盤算／堅持全民調 部分退讓已是底線

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
柯文哲昨晚由工作人員陪同，參訪台東鐵花村市集。記者卜敏正／攝影
柯文哲昨晚由工作人員陪同，參訪台東鐵花村市集。記者卜敏正／攝影

藍白合卡關，國民黨提出整合新方案，民眾黨總統參選人柯文哲昨天上午進行幕僚會議沙盤推演，過程中主戰派一度反對柯文哲退讓，認為連在誤差範圍內都認輸，風險過大，柯競選總幹事黃珊珊甚至認為不必再跟藍談，但柯還是希望藍白合能繼續談下去，最終決定在「比民調」基礎下，做出部分退讓。

針對在野如何產生最強總統人選，政黨協商之前，柯文哲陣營主張全民調，侯友宜陣營則提出開放式初選，雙方僵持不下，藍白進入政黨協商，國民黨提出新方案，參考日本與德國選舉模式，其中日本模式是請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。

柯文哲昨天雖然赴花蓮跑行程，一早透過視訊方式跟核心幕僚進行線上會議討論對策，與會成員一致認為國民黨所提方案不可行，最公平、公正的方法還是全民調，在國民黨提不出更好方法情況下，最可行的方法還是從民調著手，有人拋出「民調誤差範圍內也算輸，輸的一方願意當副手」的方案。

此方案一出，隨即有主戰派人士表達反對，認為這樣退讓風險太大，畢竟近期侯友宜民調支持度有上升趨勢，柯文哲並非有把握一定能贏過侯，如果藍營全力動員去衝高民調，柯文哲可能會被自己提出的方法做掉，對柯而言太委屈，極力反對這個方案。

不過，據了解，柯文哲還是希望能夠有機會促成藍白合，以達成政黨輪替為目標，決議再做出退讓，拍板只要民調結果在誤差，不論勝負，柯都算輸，願意退讓擔任副手，展現在野整合的誠意。

民眾黨人士透露，這次方案可以說是民眾黨的底線，已經沒有繼續退讓的空間，如果國民黨不接受的話，那就沒得談，以後藍白就各選各的，兄弟登山各自努力。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

給國民黨時間壓力？黃珊珊曝柯文哲下周要跟副手拍照

影／柯文哲明天至台東拜票 今晚先造訪鐵花村市集

【即時短評】侯友宜月台張望 上不上車在柯文哲一念間

影／朱立倫提日、德2折衷方案給柯文哲 侯友宜全尊重

相關新聞

柯文哲：全民調誤差內 贏了我也讓

藍白合政黨協商持續卡關，國民黨主席朱立倫向民眾黨主席暨總統參選人柯文哲提出兩個新方案，但柯文哲堅持全民調，若民調結果差距...

白營盤算／堅持全民調 部分退讓已是底線

藍白合卡關，國民黨提出整合新方案，民眾黨總統參選人柯文哲昨天上午進行幕僚會議沙盤推演，過程中主戰派一度反對柯文哲退讓，認...

藍營考量／ 防以小博大 政黨實力必須納入

藍白合持續卡關近一個月，藍營陸續提出開放式民主初選、民主初選加全民調各占百分之五十的折衷方案，都遭白營拒絕，進入政黨協商...

給國民黨時間壓力？黃珊珊曝柯文哲下周要跟副手拍照

藍白合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲今天重申堅持全民調，輸的擔副手，若民調結果在誤差範圍內算輸，他願意當副手。柯文哲競選總...

新聞眼／藍白不合 問題始終在人

藍白合政黨協商進入總統參選人產生方式的深水區，從全民調、民主初選，國民黨再提出仿德國式及日本式的兩個新方案，但內容換湯不...

小笠原欣幸臆測在野策略 指「柯郭配」可能性機會渺茫

日本學者小笠原欣幸在臉書臆測在野黨的選舉策略，他認為在野整合的議題接近尾聲，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。