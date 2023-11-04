柯文哲：全民調誤差內 贏了我也讓

藍白合政黨協商持續卡關，國民黨主席朱立倫向民眾黨主席暨總統參選人柯文哲提出兩個新方案，但柯文哲堅持全民調，若民調結果差距在誤差範圍內，無論輸贏都願意當副手，「就算贏了我也讓」。朱表示，國民黨提出的組合式民調，不論「柯侯配」或「侯柯配」對上「賴蕭配」都會贏，但差距呈麻花狀，統計上誤差是沒意義的，當然就要調查團隊、政黨實力，呼籲柯「不要再走回原點」。

國民黨總統參選人侯友宜昨表示，藍白合作是六成民意最大期待，雖然政黨協商過程時間緊迫，但一定會拿出最好的方式攜手合作，不辜負人民期待。另傳出副手考慮韓國瑜？侯說，謝謝大家好意，目前專注政黨協商中。

為了促成「藍白合」，朱立倫提出兩方案，方案一是參照日本自民黨總裁的選舉方式，以「侯柯vs.賴蕭」或「柯侯vs.賴蕭」民調占比二分之一加權，再加上國民黨、民眾黨及其他黨友、約八十五到八十六位立委參選人「無記名秘密投票」，占比二分之一加權，讓小雞選出「最強母雞」。

朱立倫表示，第二個方案是參照德國國會選舉採用的聯立制加以改變，以準全民調方式，「侯柯vs.賴蕭」或「柯侯vs.賴蕭」民調結果占比二分之一加權，再加上國民黨跟民眾黨互比的政黨支持度，民調結果占比二分之一加權。

柯文哲指出，日本模式是國、民眾兩黨立委參選人來投票，輸了當副手，但「國民黨有六十九位參選人、民眾黨是十一位，怎麼想都覺得很奇怪，這不用投都知道誰會贏」，更像縮小版的民主初選；德國模式則是比政黨支持度，這就會排除中間選民，不是他所樂見，內部討論後，他還是堅持全民調，但願意做出讓步，民調結果差距在誤差範圍內，無論輸贏都願意當副手。

柯文哲也呼籲，政黨合作不要只局限於總統，甚至用總統綁架其他事情，這並不是合作的態度。無論如何，民眾黨會繼續前進，剩下就讓國民黨內部協調。

對於柯文哲堅持全民調，朱立倫表示，全民調方案在前一個協商階段就結束了，柯文哲之前提到就等國民黨提出方法，也說不一定要全民調，他知道柯很辛苦，主戰派要柯寸步不讓，但還是回到一句老話，莫忘初衷、大局為重。

商品推薦