送103萬份連署書 郭辦：已先汰除20萬份、銷毀保護個資
鴻海創辦人郭台銘爭取參選總統資格，郭台銘辦公室昨送交103萬6778份連署書到選委會。郭辦今指出，共剔除超過20萬份不符作業規定的連署書，汰除率約20%。
郭辦指出，因連署送件已結束，連署書已失其使用目的，郭辦為保護民眾個資，會將不符作業規範的連署書進行銷毀，以維護民眾權益。
郭辦表示，各地連署站點都採高規格整檢，篩除不合格樣態連署書，包括證件影本不夠清晰、連署人未滿20歲、未按照格式填寫等，衝刺期間造冊中心採取三班制作業，六天六夜不間斷造冊，最後送交103萬6778份連署書至選委會。
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