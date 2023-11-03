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柯文哲二見王金平被提點 李德維暗喻：頑石會不會點頭
外傳民眾黨總統參選人柯文哲兩度會見立法院前院長王金平，王皆提醒柯若想當正的，選舉誰出錢，誰負責動員？國民黨立委李德維今以「頑石」暗喻柯文哲，表示王金平經驗老道，提醒有效果，看頑石會不會點頭。
針對柯文哲二度會見王金平，遭王出言提醒。李德維表示，每位參選人都應要有自知之明，參選是件非常不容易的事情，如同王金平提醒柯文哲的，王經驗非常老道，提醒也有一定效果，就要看頑石會不會點頭。既然王金平已經給相關建議，看柯文哲能不能被點化。
李德維也說，一切在11月20日到24日登記就會告一段落，對於國民黨而言，希望早日確定，至於其他陣營只能看他們的想法跟步調，這部分都尊重，國民黨做好自己該做的事情。
對於藍白合是否有D-day，李德維表示，黨中央是國民黨主席朱立倫，總統的部分是侯友宜，這要由他們來決定，這不是黨團可以置喙的。
關於柯文哲說要公平方法，有但書是否在拖延時間。李德維表示，朱立倫會去努力，在朱努力的同時，包含侯友宜在內，國民黨其他的參選人必須做好自己的準備跟工作，準備努力跟工作是不會停歇的，至於政黨合作的部分當然由朱來負責。
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