恐愁雲慘霧？ 沈富雄預言如果柯文哲、侯友宜任副手「選民反應」

2024年總統大選逐漸逼近，儘管國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜以及民眾黨總統參選人柯文哲「三巨頭」10月31日進行密會，但雙方長達53分鐘談話卻毫無共識。前立委沈富雄表示，若是侯友宜擔任副手，那後續造勢場合將會愁雲慘霧，國民黨也會崩盤。

沈富雄2日在廣播節目《POP撞新聞》中分析藍白合，他表示，現在有兩種看法，第一種就是認為破局，第二種則是主張進行全民調，但這些人不在乎侯友宜是否擔任總統，他們認為國民黨只要有組閣權、執政權、行政權等，委員選得好，即使侯擔任副手也沒問題。

沈富雄分析柯文哲、侯友宜不擔任總統只擔任副手的後果，其中柯文哲雖然說擔任副手會對不起支持者，但他憑著伶牙俐齒，一定有辦法說服支持者，支持者頂多反彈三天就會沒事。

反觀侯友宜，如果擔任副手，後續立委造勢活動會一片愁雲慘霧，國民黨恐怕崩盤，母雞帶不動小雞，小雞認為母雞民調上不去、表現太差，沒有資格帶他們，反而得找隔壁公雞（指柯文哲）來站台，但是隔壁公雞站台國民黨立委候選人的場面根本不能看。

網友紛紛留言「沈大老對柯粉的評論很精準；頂多生氣三天而已」、「很認同沈富雄的論調」。但也有不少人不認同並留言「一個人需要以貶低別人來提升自己論述的合理性，我認為這樣的表述方式是最低等毫無價值的行為」、「沈以自己看透政治人物背後的想法做為預言」、「聽完沈說話，深深覺得，家有一老，全是煩惱」、「要說給一個心中有固定答案的人明白比說給愚昧無知的人懂還困難」。

藍白合進度難有實際進展，先前柯文哲表態「只要方法公平，選票上誰正誰副都會接受」後，昨天(2)再稱「一開始就沒說一定要全民調」，只是要有公開公平的規則，不應該用某個人綁架其他所有人。侯友宜昨向柯喊話「火車過站就不等人」，強調「忍讓絕不是妥協」，看到柯終於表態願形成正副手合作，衷心邀請柯一起放下自己，共同完成政黨輪替，成就人民期待。

商品推薦