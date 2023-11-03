藍白合柯文哲態度不佳 吳子嘉公布民調：兩類選民跑光
藍白合僵局隨著雙方密會後仍無共識，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目中公布最新《美麗島電子報》四腳督民調，顯示柯文哲的支持度近日明顯下滑，僅15.6％的數字，歸究原因則是柯文哲和民眾黨的競選團隊連日來對國民黨及侯友宜砲轟連連所致。
根據《美麗島電子報》昨(2)日公布的最新2024總統大選民調顯示，若僅看三腳督，以民進黨賴清德36.6％支持度領先，國民黨侯友宜25.8％居次，民眾黨柯文哲僅有19.5％，跌破兩成。若是四腳督，賴清德仍以34.0％大幅領先，侯友宜仍是以23.2％居次，柯文哲15.6％為第三，而獨立參選的郭台銘則是5.6％最低。
吳子嘉2日在政論節目《新聞千里馬》中分析，柯文哲民調近日暴跌有兩個原因，第一是柯文哲這兩天的態度太囂張，一天到晚都在罵侯友宜，整個民眾黨團隊都在罵人，「然後國民黨這邊怪啦，包括趙少康、蔡正元、郭正亮等人也都在罵國民黨，這是一個很怪現象」。
吳子嘉認為，柯文哲搞過頭了，並分析柯文哲民調中慢慢流失了兩大類的選票族群，一是60歲以上的國民黨支持者且低教育程度的跑光了；二是20歲至29歲的中間選民跑光。兩者的主因分別在藍白合的談判中得罪了國民黨的資深選民，及近期柯文哲提出想讓陸配擔任不分區立委，被民進黨大量抹紅的結果。
政黨協商的最後期限逼近，侯柯陣營相互喊話。今(3)日雙方再釋出善意，侯友宜大方表示，藍白合仍是6成選民的「最大期待」，一定會拿出最好的方式；柯文哲則喊話全民調，贏的代表參選總統、輸的做副手，無論勝負，柯文哲都會禮讓，並接受擔任副手。
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