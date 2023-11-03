聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑不法情事18案 郭台銘破百萬連署蒙陰影

聯合報／ 記者程遠述蔣永佑／台北報導
士林地檢署追查郭台銘（圖）設置於雙北地區的連署站涉及不法，昨執行第三波專案。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
士林地檢署追查郭台銘（圖）設置於雙北地區的連署站涉及不法，昨執行第三波專案。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選總統展開全國連署，昨告一段落，總計一○三萬六七七八分連署書，在法定期限內送至選委會。不過，連署過程中，各地連署站近乎「遍地開花」，接連遭檢方查辦以金錢、物資換取連署或個資等疑似不法情事，至今已累積十八案，相關不法讓郭台銘的破百萬連署，蒙上陰影。

郭台銘辦公室表示，每一張連署書都是對郭賴配的肯定、期待及鞭策，郭台銘和賴佩霞會扛起中華民國永續發展的責任，為中華民國的未來打拚。各地連署站點經盤點後，將轉型作為各地競選辦公室或選民服務中心，繼續提供選民服務。

近日全台多處也出現郭台銘連署涉及賄選案件，郭台銘北部連署站點昨也遭檢調搜索，郭辦發言人黃士修表示，涉嫌買票案件都不是郭台銘官方站點，偽造及非法的連署書，都沒送來官方站點，這些涉案人也都不是郭辦官方的人，郭辦從一開始連署就向支持者、組織等強調，連署不可有對價關係，有就是違法，違法就該舉報，郭官方連署點、郭辦都嚴格守法。

中選會表示，會依法循例查核，包括已過世卻出現在連署書上的「死人」連署、重複連署等都是過去查核項目，如有明顯偽造抄寫情事，選務機關會依法、循例進行職務告發。根據中選會期程，十四日前會公告總統、副總統選舉連署結果。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 連署書 賄選

延伸閱讀

郭台銘連署書換衛生紙 麥寮農會總幹事和主管2人羈押

【重磅快評】郭台銘取得大選門票 下一步怎麼走？

郭台銘連署書換衛生紙 是農會自產的「阿農牌」衛生紙

指郭台銘午餐會「有特別煮素菜」 柯文哲揭談話內容：才不是談職位交換

相關新聞

侯友宜：火車不等人 柯文哲：不堅持全民調

總統大選藍白整合進度受矚目，民眾黨參選人柯文哲表態「只要方法公平，選票上誰正誰副都會接受」後，昨天再稱「一開始就沒說一定...

新聞眼／就怕火車過站 選民沒上車

藍白合進展慢，侯友宜、柯文哲過招，儼然比武大會，雙方不斷變換招式，最後能不能結為武林盟友，共赴光明頂抗敵，還得看比武人的...

疑不法情事18案 郭台銘破百萬連署蒙陰影

鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選總統展開全國連署，昨告一段落，總計一○三萬六七七八分連署書，在法定期限內送至選委會。不過，連...

美麗島最新總統民調！藍白政黨協商後 侯友宜支持度狠甩柯文哲7.6個百分點

藍白談合作變「藍白拖」，傳國民黨總統參選人侯友宜下最後通牒，明天過後就免談，而民眾黨總統參選人柯文哲和鴻海創辦人郭台銘今...

侯、柯、郭同台吸睛 座位喬了8次

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、台北市長蔣萬安昨天出席葫蘆寺舉辦北港媽祖起駕大典，四人...

侯友宜打綠弊案 若當選成立特偵組

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨天發布「重啟特偵組、下架綠貪腐」競選影片，三支影片從「騙」、「局」到「現形」，直指民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。