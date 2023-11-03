侯友宜打綠弊案 若當選成立特偵組

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨天發布「重啟特偵組、下架綠貪腐」競選影片，三支影片從「騙」、「局」到「現形」，直指民進黨執政貪腐黑箱和弊案，侯競辦發言人黃子哲表示，侯友宜當選總統半年內會成立特偵組，一年內查清楚黑箱疫苗、進口蛋、im.B詐騙案及綠能等弊案。

民進黨總統參選人賴清德近日接受「大雲時堂」節目專訪時談及，現在的司法制度算健全，如果社會認為特偵組是一個好的方式，大家都可以來討論，與其成立特偵組，不如用人唯才，建立清廉、公開透明的政府文化，他在台南市長任內有許多作為可供社會檢驗，除了用人唯才，從來沒有在問是哪一個黨派，也和地檢署合作，在招標作業的時候，檢察官一定會在現場。

國民黨立委王鴻薇質疑，民進黨貪腐、黑箱、弊案，要透過政黨輪替，才能開箱大秘寶，侯友宜重要政見就是「重啟特偵組」，特偵組調查對象包括第一家庭、五院院長、立委、執政黨高官，所以下架民進黨就是下架貪腐弊案，影片中都是國人長期質疑的案件，未來特偵組會給全民一個交代。

王鴻薇指出，疫苗採購黑箱作業至今仍無法釐清，為何獨厚高端？綠能發展過程中，與民進黨交好的企業、民進黨派系與政治人物，只要掛上小英之友會的稱號就可在光電產業無往不利，短暫時間內點石成金，都要調查清楚，雞蛋問題也無法釐清，採購黑箱也需要跟國人交代；陳菊、鄭文燦跟Im.B詐騙集團又是什麼關係？

民進黨總統參選人賴清德競總發言人戴瑋姍表示，國民黨要重啟特偵組，就是為了政治利益傷害司法公信、煽動對立，新北市長侯友宜任內市府政務及公務人員，被移送懲戒的人數高達三三一人，最該被偵辦的就是侯友宜自己，國民黨嘴說反黑金、反黑道，但自己黨內卻有許多涉貪案件，國民黨不斷強調要重啟特偵組，根本就是為了政治利益傷害司法公信、煽動對立。

戴瑋姍也指出，柯文哲台北市長八年任內，不僅有一五五人被移送懲戒，在台北市府去年八月的專案報告中也有提到，柯任內遭貪汙起訴的市府員工為一○八人，柯文哲卻狡辯是議員抹黑，根本就是傲慢。戴瑋姍質疑，國民黨說藍白合要做的就是「求同存異」，或許貪汙、涉賄，就是他們最大的共識。

商品推薦