新聞眼／就怕火車過站 選民沒上車

藍白合進展慢，侯友宜、柯文哲過招，儼然比武大會，雙方不斷變換招式，最後能不能結為武林盟友，共赴光明頂抗敵，還得看比武人的智慧。

國民黨總統參選人侯友宜昨下限時令，喊話「火車過站就不等人」，民眾黨總統參選人柯文哲先說，不該用「某一個」去綁架所有其他的合作，又稱「沒有說一定要採全民調，但總是要有一套公開、公平的規則」，看似鬆口不堅持全民調，但公開公平的原則是什麼？柯早已表明，他是「科學家」，還是要看民調分析，相信數據，除非國民黨拿出說服他的方法。

侯友宜先展現誠意，表明「有條件不堅持選正的」，柯文哲回以，「同一張選票，選正選副都可以，但要有一個公平公開的規則」，一個是「有條件不堅持選正的」，一個是「有前提選正選副都可以」，雙方你來我往，就是無法達成共識。

藍白現在進入政黨協商，由國民黨主席朱立倫與柯文哲對話討論，但柯文哲同時也與鴻海創辦人郭台銘保持連繫，柯文哲稱「不應該用某個人綁架其他所有人」，但在野整合喊了超過半年，若最後竟是過站的火車徒留錯過，只會讓選民從期待變失望。

其實，討厭民進黨的選民想法很簡單，他們要的只是藍白要合，甚至有人喊出用擲筊交給神明決定，就是要一吐八年來對民進黨執政不力的怨氣，找到一個宣洩的出口，用選票翻轉台灣。

藍白合作是高難度的政治整合工程，實屬不易，但如果有心要合，終究要找出方法，而不是一直在比劃身手，隨著投票日步步接近，時間已經不站在藍白這邊，若仍為了個人、黨的私利，無法凝聚下架民進黨之勢，當火車過站，選民沒有上車，現在高喊團結台灣、為民興利的侯友宜、柯文哲，以及郭台銘，都會是無法翻轉台灣的罪人，藍白應把握時機，放下自我，共同為人民努力。

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