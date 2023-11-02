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「嘴講公開、人在密室」 綠批柯文哲雙標

聯合報／ 記者丘采薇林銘翰蔡晉宇／台北報導
民進黨發言人張志豪（圖）表示，民眾黨總統參選人柯文哲昨晚拉下鐵捲門上演密室政治，原來這就是柯所謂的「公開透明」。記者潘俊宏／攝影
民進黨發言人張志豪（圖）表示，民眾黨總統參選人柯文哲昨晚拉下鐵捲門上演密室政治，原來這就是柯所謂的「公開透明」。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲前晚密會談合作。民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱昨天表示，號稱自己最公開透明、反對密室協商的柯文哲，最終仍然為了政治權力，妥協與國民黨密談、同流合汙。

陳世凱指出，沒有理念、價值的結盟，就叫做分贓。柯文哲嘴講公開，人在密室，根本就是典型的公開透明是講法，密室分贓是做法。

民進黨發言人張志豪表示，柯文哲號稱公開透明，但前晚卻拉下鐵捲門上演密室政治，偷偷摸摸跑到國民黨大金主的店內，原來這也是公開透明，實在是「柯氏雙標」。

張志豪表示，這位國民黨大金主的背後和雲林張家有關係，原來藍白合的密室政治，除了談政治分贓之外，恐怕也在密談如何繼續抹黑攻擊民進黨，黑幕重重，與會的三人有必要向國人清楚說明。

民進黨高層昨天更以感情比喻藍白合，強調要合作如同在談感情，如果雙方沒有誠意，再多浪漫動作看起來都很奇怪，而目前藍白看起來就是如此，沒有真心誠意，盡在想些浪漫的方式，這樣很不好。

民進黨立法院黨團副書記長洪申翰昨天表示，柯文哲的主張經常前後矛盾，別人不行、自己可以，違反柯經常標榜的公開透明。柯文哲前天被發現密會的地點，後來還特別更換地點；如果大家了解柯文哲這個人，就會發現柯經常前後矛盾，甚至是打臉自己，在柯文哲的政治生涯裡面不斷發生。

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