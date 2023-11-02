聽新聞
test
0:00 / 0:00

53分鐘密談 柯侯陣營解讀羅生門

聯合報／ 記者張睿廷林縉明屈彥辰／台北報導
國民黨主席朱立倫（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）前晚會談藍白如何整合。 記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）前晚會談藍白如何整合。 記者潘俊宏／攝影

朱侯柯三人會談前晚登場，五十三分鐘的會談究竟談了什麼？據了解，朱侯柯三人在小房間聊，幕僚在外面守候，會面中雖然有碰觸總統大選如何搭配的關鍵問題，還有「媒人婆」朱立倫堆疊善意，但柯侯主帥第二次會面，因各有堅持，最後未能達成共識。而早在兩人第一次會面時討論正副手的過招，就已讓彼此留下疙瘩。

國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲上次會面，是上月廿一日晚上一對一單獨密會，當晚侯友宜結束桃園大造勢，旋即趕赴約定處與柯會面。據了解，儘管柯曾公開嗆侯「讓給你選你也選不贏」，但侯當晚仍展現合作誠意，提出搭配參選邀約，卻遭柯明確拒絕，柯還對侯說，「柯志恩韓國瑜出來都比你強！」讓侯感到非常憤怒。

柯嗆侯的這段對話，最近被名嘴拿出來在政論節目講，國民黨主席朱立倫還爆料柯文哲跟他說副手考慮「兩位女生」，但他直接跟柯說不可能；而侯友宜則補充，他跟柯聊的過程中，柯一直談跟誰配，但侯聽到的是「一個男生一個女生（韓國瑜、柯志恩）」。侯更為此喊話柯「一個女兒不要想要嫁幾個親家」，大家真的要誠心誠意。

侯柯第一次主帥面對面，談的不是很愉快，前天深夜三人會談會前會，侯友宜和朱立倫先趕到現場，等候柯文哲從宜蘭返回台北，約在國民黨組發會主委許宇甄的老家會面，儘管這次有「媒人婆」朱在場，但氣氛也不十分熱絡。

三人會談落幕後，隔天對於會談內容的解讀出現羅生門，柯侯陣營再駁火。民眾黨副秘書長許甫昨表示，侯友宜在會談中又端出民主初選、且拒絕任何成為副手的比賽。侯競辦發言人黃子哲表示，侯與柯談話時一開始就重申，進入政黨協商，全民調與民主初選皆已是過去式，此外，侯之前就說過，侯柯配、柯侯配都可以接受，是柯一直堅持自己的方案，民眾黨如有合作誠心回應民意，就不要隨意放話，更別捏造事實，「難道其實是民眾黨想讓一切回到原點，還是想畫下句點？」

對於名嘴爆料柯嗆侯「柯志恩或韓國瑜出來都比你強！」的傳言，柯競辦發言人陳智菡表示，相關爆料應該跟侯辦跟爆料的名嘴求證。黃子哲表示，不評論個別名嘴爆料內容，藍白合需要更多善意與誠意，才能水到渠成，以符合多數民意的期待。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 韓國瑜 朱立倫 柯文哲 柯志恩 黃子哲 陳智菡

延伸閱讀

侯友宜參加「全國長照侯援會」成立大會 高呼長照政見

藍白密會整合觸礁？柯文哲重申全民調 但與朱立倫有1共識

影／侯友宜長照後援會成立 推長照保險照顧失能家庭

侯友宜提農業政策 老農免繳健保、津貼增至每月1萬

相關新聞

柯文哲：誰正誰副都接受 但有前提

距離總統大選登記剩下十八天，「藍白合」仍然陷入僵局，朱立倫、侯友宜、柯文哲前晚舉行三人密會後，昨天仍各說各話。侯盼討論政...

新聞幕後／藍白協商演成諜報片 選民膩了

藍白協商進展到兩黨主帥會面，在「媒人婆」國民黨主席朱立倫見證下，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲前天深夜密...

「嘴講公開、人在密室」 綠批柯文哲雙標

國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲前晚密會談合作。民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱昨...

藍白密會談消息走漏 柯文哲不滿劍指侯辦

國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲三人前晚密會五十三分鐘，由於消息提前曝光、雙方兩度更換地...

53分鐘密談 柯侯陣營解讀羅生門

朱侯柯三人會談前晚登場，五十三分鐘的會談究竟談了什麼？據了解，朱侯柯三人在小房間聊，幕僚在外面守候，會面中雖然有碰觸總統...

今公布連署件數 郭台銘：下步怎麼走 由支持者告訴他

總統選舉連署書收件今天截止，鴻海創辦人郭台銘辦公室今天將宣布連署書送件總數。郭台銘昨到台北市選委會送件時表示，連署結束前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。