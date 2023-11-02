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新聞幕後／藍白協商演成諜報片 選民膩了

聯合報／ 本報記者陳洛薇
民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）、國民黨主席朱立倫前晚密會，消息提前曝光，引發民眾黨不滿。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）、國民黨主席朱立倫前晚密會，消息提前曝光，引發民眾黨不滿。圖／聯合報系資料照片

藍白協商進展到兩黨主帥會面，在「媒人婆」國民黨主席朱立倫見證下，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲前天深夜密會，討論總統大選如何搭配，因雙方無共識，柯昨主張若藍營沒有方案，不需再見，並宣布自己先出發，要朱立倫「想好再來講」。柯帥氣扭頭就走，再度把球丟回給藍營，藍白整合這一局，柯扮演主導者，邊炒熱自己聲勢，邊牽制藍營選情，雙頭賺，不虧還有贏。

過去一個月以來，不分黨派民眾都高度關注在野整合進度，如同朱立倫所說，這是台灣選舉史上第一次「真正的」跨黨派政黨協商。總統大選究竟要怎麼整合？藍白已進入政黨協商，眾所矚目，首次政黨協商落幕後，接下來的主帥會談何時登場備受矚目，因為這不只是藍白政黨、參選人的選舉，更攸關台灣政治發展及國家未來，各媒體當然緊追進度。

藍白主帥會談再度觸礁，三人密會消息提前走漏，柯文哲昨天在記者會被詢問究竟誰洩密？柯表示，「很簡單，看哪個記者寫、跑哪條線，就知道了」，劍指藍營洩密給記者。

一向堅持公開透明、反對密室政治的柯文哲，自己要選擇參加不公開會談，一場藍白深夜密會，消息提前曝光又臨時換地點，藍白主事者跟媒體大玩捉迷藏，拉下鐵門談了近一小時，談不出一丁點共識也就罷了，會後衍生諜對諜洩密疑雲，柯文哲懷疑對手洩露消息，連整晚守候街頭等待會談結果的媒體竟也被波及，被柯貼上標籤，實在莫名奇妙。

民進黨總統參選人賴清德民調持續領先六個月之久，藍白合談判也談了一個月，期間雙方互向對方下最後通牒、互批寸步不讓，迄今仍在原地踏步，除了會面人數從二人組變三人組，從幕僚層級升級為主帥談話，沒有任何進展，雙方有無合作誠意，外界霧裡看花，只看到甩鍋大戰甩得很用力。

六成民意期盼在野整合促成政黨輪替，藍白談來談去，談不出一朵花，浪費社會資源，整合大戲竟還演成諜報片，選民早就看到煩、看到膩。藍白要合，就好好談合作方法；不合，就各自努力，再演下去歹戲拖棚，只是用垃圾時間戲弄選民，真坐實了賴清德的嘲諷「就是一場空」，而賴正好整以暇，等待勝選那一天到來，民進黨看了都在偷笑。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 柯文哲 朱立倫 侯友宜

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