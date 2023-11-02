柯文哲：誰正誰副都接受 但有前提

距離總統大選登記剩下十八天，「藍白合」仍然陷入僵局，朱立倫、侯友宜、柯文哲前晚舉行三人密會後，昨天仍各說各話。侯盼討論政黨協商新方法；柯表示「沒方案就不用再見面了」，他宣布先出發啟動全台環島計畫，等朱想出辦法，再決定是否再見面。民眾黨副秘書長許甫昨說，民眾黨一直有獨立參選準備，他也宣布「已無郭柯配的可能」。

不過昨晚柯文哲在臉書說，「在選票上誰正誰副，我都會接受」，唯一要求就是一個公平公正公開的比賽規則。

在野分裂難整合，今天上午侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘將同場出席媽祖起駕大典，三人互動受矚目。

國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲前晚密會五十三分鐘，總統大選如何「藍白合」沒有結論，朱在三人會談提出希望再碰面，柯希望朱先提方案，否則可能也不需要再見面。

「藍白合」持續卡關，國民黨主席朱立倫昨天表示，當然要有方案，兩邊都可以想想，怎樣是協調的方案，大家堆疊善意。記者林雍璇／攝影

朱立倫昨回應，當然要有方案，國民黨會努力提出合理合情合法與公平公正的方法，也希望民眾黨想出一個比較適當的方法，過去所提出的無論是民主初選或全民調已經結束了，現在要討論的是政黨協商的方法，不是比賽方法，盼大家堆疊善意、降低疑慮，尋求好的辦法，最後團結勝選。

針對正副總統人選是否談好？朱說，十月卅日政黨協商已提到，一定是兩人名字放在同一張選票上。

柯文哲隨後被問及柯侯兩人同一張選票，連聲說「沒有」，不能先把人家框在上面，再來討論比賽方式，「朱主席自己想好方法再來講」。

「藍白合」進入政黨協商階段，國民黨總統參選人侯友宜呼籲兩黨主席要提出新的方法。記者林澔一／攝影

侯友宜昨在雲林參訪時也說，「我們都希望能夠拿出新的方式來面對政黨協商，不再堅持舊有的方式」，兩黨主席會思考如何用新的方式共同往前推進，讓藍白合作順利，期待多一點善意、開放及互相體諒，共同往前。

柯文哲昨晚在臉書表示，「這次整合即便看似觸礁，大家不用擔心」，經過幾次會談，他跟朱都認同台灣必須進行第三波民主革命，藍白會協力促進憲政改革、終結有權無責的政治體制，也承諾謹守財政紀律，在野領袖願意心平氣和地坐下來對於國家重要議題進行討論，本身就有意義，不管結果如何，大家都是中華民國的國民、彼此是競爭者、不是敵人。

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