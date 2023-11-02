今公布連署件數 郭台銘：下步怎麼走 由支持者告訴他

總統選舉連署書收件今天截止，鴻海創辦人郭台銘辦公室今天將宣布連署書送件總數。郭台銘昨到台北市選委會送件時表示，連署結束前他不會分心，會專注把一件事情做好，然後由國人評價、由支持者告訴他下一步要怎麼走。郭辦發言人黃士修則表示，會收件造冊、送件到最後一刻，目前已遠遠超過連署門檻，一定會通過審查。

對於全台傳出多起連署行賄案，昨天郭台銘北部連署站點也被檢調搜索，黃士修指出，經過清查，涉嫌買票案件都不是郭台銘官方站點。偽造及非法的連署書都沒送到官方站點，這些涉案人也都不是郭辦官方的人。

郭台銘連署書件審核是否受賄選案影響？中選會表示，如為檢警機關偵辦中，連署書件遭扣押或查扣情況下，該部分自然就不會送到選務機關，選務機關也無從查核所謂賄選連署書件部分。

中選會指出，如果檢警未扣押，連署書送到後，選務機關依法查核，不會對個案做更有利或更不利之處置，因選務機關並無法取代檢警或法院司法機關做是否構成賄選之連署書件的終局決定。

藍開除范成連 沈智慧停權

【記者王寓中／台北報導】國民黨前中常委范成連在停權處分執行期間內，持續為鴻海創辦人郭台銘助選，甚至涉嫌以行賄方式收集連署書遭法院羈押禁見，黨中央昨天召開考紀委員會，通過開除范成連黨籍處分。另外，地方黨部提報中常委沈智慧協助郭台銘連署，處停權三年處分。

考紀會指出，范成連之前幫郭台銘助勢而遭停權兩年，范雖提出申訴，但再度違反黨紀被查出不僅幫郭陣營助選、連署，更涉及利用金錢收購連署書、致贈現金的賄選行為，違紀情節重大，更嚴重影響黨譽，考紀會無異議駁回范成連針對停權案所提出申訴，且一致決議加重處分，開除黨籍。

考紀會表示，沈智慧遭檢舉利用她擔任負責人的公司協助郭台銘陣營徵求連署書，並配合為郭陣營規畫連署作業的顧問公司需求，向郭陣營推薦多名受僱人，協助辦理連署作業，且擔任其連帶擔保人，違反黨紀停權。

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