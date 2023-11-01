柯文哲提核二、核三延役 賴辦：果然是「柯學家」

民眾黨總統參選人柯文哲今天提出能源政策，主張2030能源占比目標是燃氣45％、燃煤15％、再生能源30％、核能10％，並反對2025非核家園。賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，柯文哲洋洋灑灑說一大篇，實則讓台灣走回核能老路，讓核能復辟，柯文哲用「感覺」來攻擊執政黨，把感覺當科學，果然是很「柯學家」。

郭雅慧表示，民進黨政府的非核家園目標始終明確，蔡政府執政八年，持續朝減煤、增氣、展綠、非核的方向努力，從推動綠能發展、投資推動智慧電網，提升供電穩定，再到副總統賴清德所提的第二次能源轉型，推動發展多元綠能、深度節能、強韌電網等，就是希望落實非核家園的目標。

郭雅慧表示，遺憾的是，柯文哲日前才搞錯台南漁電共生廠的場址，把12年前的太陽光電躉購費率講成是現在，慘遭打臉，今天政見發表會中還重提台南，根本刻意說謊，只是為了自己的政治利益煽動對立。蔡英文政府上台後，推動綠能發展，隨光電裝置生產技術成熟、成本降低，也逐年調低躉購費率，到今年度躉購費率平均約一度4.5元，柯文哲時空錯置又不符事實。

郭雅慧強調，柯文哲刻意攻擊宣稱「台電、中油長年虧損」，卻跳過烏俄戰爭導致燃料價格飆漲、各國電業均面臨虧損的國際情勢，也絕口不提台電中油作為國營事業、背負穩定民生的責任。她說，台電、中油兩家國營公司，在避免國內遭受嚴重通膨衝擊的第一線，需要吸收漲幅揹負一定債務壓力，也減緩民生受到衝擊。

郭雅慧質疑，柯文哲說要發展多元能源，但不要設定時間把核能停掉，如此提政見缺乏政治人物應有的責任，不只如此，柯文哲在提出「核二、核三要延役」的政策時，竟說「核廢料怎麼處理再想辦法」，這真的是一個負責任的政策嗎？

郭雅慧也呼籲柯文哲，政策要有具體的規畫，不是滿口空話和謊話，不要只用感覺來說話，這樣既會掀起對立，更非民主國家的福氣。

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