朱侯柯夜談總統人選產出沒共識 柯營：沒方案不需再見

國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲昨夜碰面，民眾黨發言人楊寶楨表示，會中對於總統人選產出方式尚未凝聚共識，會中朱希望再碰面，柯希望朱先提出國民黨方案，否則可能也不需要再見面了。

楊寶楨指出，昨柯、侯、朱碰面，地點是朱安排的，會中討論到總統人選產出方式，侯還是堅持希望不要做全民調，但柯也重申民主初選在時間上一定來不及，個資的勾稽問題，以及正當性、公正性等問題，雙方未凝聚共識。

楊寶楨透露，會中朱立倫說「不然再約下一次碰面好了」，柯也明確表示，希望朱可以先提出明確方案，若侯堅持不用全民調，那雙方沒有共識，國民黨的方案為何？等朱提出方案後，雙方才有再約下次見面的可能，「如果沒有提出的話，可能也不需要再見面了。」

國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲（圖）昨夜談。記者潘俊宏／攝影 國民黨主席朱立倫（圖）、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲昨夜談。記者潘俊宏／攝影

商品推薦