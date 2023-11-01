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侯柯放同一張選票？ 沈富雄大膽預言：柯文哲早已做好決定

聯合新聞網／ 綜合報導
藍白合到底有沒有譜？沈富雄直言，柯文哲早已做好「侯柯配」的決定。圖／記者杜建重攝影
藍白合到底有沒有譜？沈富雄直言，柯文哲早已做好「侯柯配」的決定。圖／記者杜建重攝影

藍白合到底有沒有譜？讓許多在野選民心急如焚。民眾黨總統參選人柯文哲母親何瑞英日前受訪稱「把柯文哲和侯友宜放在同一張選票不合理，兩人各自選就好」。對此，前立委沈富雄認為，沒有人猜得到柯文哲的心意，就連他媽媽也不知道自己兒子在想什麼，但他大膽預言，柯文哲已經決定會接受「侯柯配」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》談到藍白合的議題，表示柯文哲早就心裡有譜，只是還在掙扎，更鐵口預言柯文哲已經接受「侯柯配」的決定，只是到11月20日以前，柯文哲還得想想該怎麼度過。

沈富雄表示，柯文哲也擔心自己選擇「侯柯配」，聲量會因此下跌，因此他選擇致敬蔣渭水，舉辦環台30天的演講，最重要的目的是消耗時間，同時維持他的聲量，避免日後接受「侯柯配」不會太難看。沈富雄直言，藍白合就是各取所需、各取所得，大家其實都沒有失。

不過國民黨和民眾黨雙方，對正副總統人選尚無共識，目前都還是空談，《聯合報》10月31日晚間也直擊柯文哲、朱立倫、侯友宜在羅斯福路六段一間公司密會53分鐘。晚間10時53分柯文哲、周榆修走出公司，記者上前詢問協商結果，兩人避而不談，上車離去。五分鐘後，侯友宜、朱立倫先後從公司離開，侯友宜笑而未答，朱立倫則說「明天(1)跟大家報告！」。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 侯友宜 柯文哲

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