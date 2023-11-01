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堆疊善意！朱立倫、侯友宜、柯文哲深夜密會53分鐘

聯合報／ 記者侯俐安林縉明戴永華陳敬丰／連線報導
國民黨主席朱立倫（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）昨晚會談藍白如何整合。 記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）昨晚會談藍白如何整合。 記者潘俊宏／攝影

藍白合」協商昨晚有重大進展。國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨主席朱立倫昨深夜低調會面，先交換意見與想法，為接下來的「三人會談」預作準備，盼先達成一定共識。

柯：若公平 可在同張選票

藍白首場政黨協商「朱柯會」周一登場，朱柯發表四點共識的共同聲明，但對於藍白如何共推總統人選的關鍵議題，柯文哲在會中提出總統合作想法，但堅持以公平機制決定。柯文哲會後受訪表示，若辦法公平，可接受柯侯在同一張選票。

消息走漏 緊急改會面地點

「朱柯會」後，朱立倫、侯友宜、柯文哲都認為「不宜再拖」，三方聯繫深夜會面，但因消息提前走漏，還緊急改了地點。本報直擊，昨晚十時柯文哲從宜蘭直奔回台北，與競辦主任周榆修走進羅斯福路六段、鄰近景美捷運站某家鋼鐵金屬公司辦公室後，鐵門隨即拉下。

朱、柯、侯三人首度聚會當面協商，針對最棘手的正副總統搭檔問題，盼能談出一個共識。柯堅持需有公平機制，侯則表達，柯否決先前的民主初選、全民調各半的折衷方案，那藍白要怎麼合？柯也必須提出方法。昨晚的會前會，主帥面對面交換意見，希望為接下來「三人會談」堆疊善意基礎。

這場深夜會前會，朱柯侯談了五十三分鐘，晚間十時五十三分鐵門再度打開，柯文哲、周榆修走出，記者上前詢問協商結果，兩人避而不談，上車離去。五分鐘後，侯友宜、朱立倫先後從公司離開，是否談出結果？侯友宜笑而未答，朱立倫說「明天跟大家報告」。

宜蘭同框 侯柯互讓麥克風

侯友宜、柯文哲昨天白天在宜蘭外澳接天宮同框約半個多小時，參加開香儀式，形成另類的「侯柯會」，兩人前後三次握手讓媒體拍照，致詞時互讓麥克風，支持者不斷高喊「總統好，藍白合」，與會者致詞時有人說，希望兩個人都選上，開啟良好的藍白合。

侯友宜受訪時說，希望「朱侯柯會」時間愈快愈好，莫讓支持者焦慮，早日達到六成民眾的期望，讓造成兩岸不穩、貪贓枉法的民進黨政府政黨輪替。

柯文哲說，每個政黨都有自主性，不可能每個層面都合作，慢慢從異中求同，但必須要有公開公平規則，也有各自支持者要交代，如果總是提出奇怪規則，訴諸密室協商用「喬的」，密室政治無法得到人民支持。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 侯友宜 朱立倫 柯文哲

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