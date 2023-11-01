副手蕭美琴？ 賴清德首透露列優先

民進黨總統參選人賴清德昨天受邀錄製主播李四端主持的「大雲時堂」，首度明確談副手議題。昨晚節目釋出部分片段，賴清德透露，副手名單大概有六個左右；李四端問賴清德，駐美代表蕭美琴是否是副手優先名單的優先之上？賴清德說，「你可以這樣講。」

針對副手人選，賴清德說，現在的確是有很多人選在考量，社會討論最多的是蕭美琴、文化部前部長鄭麗君，還有科技界人士、其他領域如文化界人士等也有人推薦。

李四端問，有超過十個名單嗎？賴清德說，沒有到十個，大概六個左右。李四端又問，都是女性嗎？賴答，「女性多數，男性少數」，他也說，這要到最後，不分區立委名單公布之後，在登記之前，才會公布副總統人選。

賴清德表示，他會優先考量是一位女性副總統。李四端追問，「名字你不願意透露？」賴說，他怕造成對方的干擾，「美琴跟麗君是因為媒體有報導過。」

李四端詢問，蕭、鄭是否有準備，賴說，因為沒有談過，就不知道有沒有準備，但希望未來他邀請她們的時候，不管是誰，都能夠答應協助他，一起為台灣打拚。

李四端最後問，蕭美琴應該是在優先名單的優先之上？賴清德笑說，「你可以這樣講。」

賴清德萬里老家被新北市府認定是違建，新北市財政局長陳榮貴昨表示，該案目前查不到繳稅的申報資料；代理市長劉和然表示，既存違建有拍照列管，但不是優先拆除對象才沒拆；至於稅務資料怕有疏漏，既然賴辦說有納稅，可提出相關資料消除大家疑慮。

賴清德競辦發言人郭雅慧回應，「相關問題已經有多次說明，不再隨選舉政治操作起舞，混淆視聽。」賴辦重申，政府依法行政，當事人也會遵法處理。

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