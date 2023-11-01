聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德諷藍白協商 侯友宜批忘記人民

聯合報／ 記者周彥妤戴永華陳敬丰／連線報導
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖/聯合報系資料照 吳柏萱
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖/聯合報系資料照 吳柏萱

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲前天進行政黨協商提出四大共識，昨晚朱柯與國民黨總統參選人侯友宜密談。在野整合持續進行，民進黨總統參選人賴清德昨天比出「一」的手勢，強調對於藍白協商，他只有一句話，「就是空！」賴強調，他的後續競選活動，不會有任何影響。

針對「藍白合」協商，賴清德昨出席國際星空聯盟飛行員協會執行理事會議後受訪時表示，從選舉以來，社會大眾應已看到，為了台灣前途，他負責任提出國政藍圖；另外，社會也看出藍白的企圖，之所以談「合」，正因不管藍或白，都非主流民意，更像是聯合次要敵人打擊主要敵人。

對於藍白拋出總統應赴立法院國情報告，賴清德指出，憲法增修條文第四條明定，立法院集會期間，得邀請總統國情咨文，這表示發動機關是立法院，總統做國情咨文時，若有立委希望進一步了解，總統就得說明，任何一個總統都該按法令進行。因此，若他就任總統後應邀，會出席。

侯友宜昨表示，民調顯示，六成民意希望下架民進黨，賴清德近日卻稱中共最樂見藍白合，明明是賴清德造成兩岸不穩定、人民恐慌，更造成貪贓枉法、舞弊，但當人民提問的時候，賴清德居然反質問人民，甚至把人民反應的聲音當作中共同路人，這樣講對嗎？

侯友宜表示，賴清德在兩岸政策上讓人民恐懼不安，因為完全不對話，造成兵凶戰危，賴清德一直說自己是一個務實的台獨工作者，也是大家口中說的「台獨金孫」，被人家惜命命，疼惜到忘記了人民。

另外，針對國民黨立委在立法院質詢主計長朱澤民時，提到物價愈來愈貴、排骨愈來愈薄，朱澤民回答「這也是委員身材保持越來越苗條的原因」。侯友宜批評，民進黨的官員不知道世間辛苦的人有夠多，物價波動後，便當肉愈薄、飯愈少、菜也愈少，但民進黨政府官員卻是「何不食肉糜」的心態。

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

曝總統辯論擬問賴清德「這題目」 柯文哲：還會每天問候賴老家要不要拆

李四端問蕭美琴是「副手優先名單的優先之上」？賴清德：你可以這樣講

台東信賴姐妹會成立 賴清德提綠營性平事件：我沒有隱瞞、誠實面對

影／賴清德台東拜票提出多項政見 再提教育平權學費補助

相關新聞

堆疊善意！朱立倫、侯友宜、柯文哲深夜密會53分鐘

「藍白合」協商昨晚有重大進展。國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲和國民黨主席朱立倫昨深夜低調會面，先交換意見...

新聞眼／朱侯柯深夜談心 掀牌前互探底線

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲在首次政黨協商後，兩陣營進入煎熬期，距離大選登記日還有廿天，雙方檯面上曖昧喊話，檯面下...

賴清德諷藍白協商 侯友宜批忘記人民

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲前天進行政黨協商提出四大共識，昨晚朱柯與國民黨總統參選人侯友宜密談。在野整...

小笠原：綠立院難過半 恐朝小野大

長年關注台灣政壇、且「神預測」過台灣總統大選結果的日本學者小笠原欣幸，日前接受產經新聞專訪時指出，民進黨總統參選人賴清德...

郭台銘原定今送連署書 郭辦臨時喊卡

「藍白合」還在談判，鴻海創辦人郭台銘原定今天將與副手搭檔賴佩霞到台北市選委會送交連署書，還發出新聞稿表示，他和賴佩霞一定...

副手蕭美琴？ 賴清德首透露列優先

民進黨總統參選人賴清德昨天受邀錄製主播李四端主持的「大雲時堂」，首度明確談副手議題。昨晚節目釋出部分片段，賴清德透露，副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。