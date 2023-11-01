賴清德諷藍白協商 侯友宜批忘記人民

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席暨總統參選人柯文哲前天進行政黨協商提出四大共識，昨晚朱柯與國民黨總統參選人侯友宜密談。在野整合持續進行，民進黨總統參選人賴清德昨天比出「一」的手勢，強調對於藍白協商，他只有一句話，「就是空！」賴強調，他的後續競選活動，不會有任何影響。

針對「藍白合」協商，賴清德昨出席國際星空聯盟飛行員協會執行理事會議後受訪時表示，從選舉以來，社會大眾應已看到，為了台灣前途，他負責任提出國政藍圖；另外，社會也看出藍白的企圖，之所以談「合」，正因不管藍或白，都非主流民意，更像是聯合次要敵人打擊主要敵人。

對於藍白拋出總統應赴立法院國情報告，賴清德指出，憲法增修條文第四條明定，立法院集會期間，得邀請總統國情咨文，這表示發動機關是立法院，總統做國情咨文時，若有立委希望進一步了解，總統就得說明，任何一個總統都該按法令進行。因此，若他就任總統後應邀，會出席。

侯友宜昨表示，民調顯示，六成民意希望下架民進黨，賴清德近日卻稱中共最樂見藍白合，明明是賴清德造成兩岸不穩定、人民恐慌，更造成貪贓枉法、舞弊，但當人民提問的時候，賴清德居然反質問人民，甚至把人民反應的聲音當作中共同路人，這樣講對嗎？

侯友宜表示，賴清德在兩岸政策上讓人民恐懼不安，因為完全不對話，造成兵凶戰危，賴清德一直說自己是一個務實的台獨工作者，也是大家口中說的「台獨金孫」，被人家惜命命，疼惜到忘記了人民。

另外，針對國民黨立委在立法院質詢主計長朱澤民時，提到物價愈來愈貴、排骨愈來愈薄，朱澤民回答「這也是委員身材保持越來越苗條的原因」。侯友宜批評，民進黨的官員不知道世間辛苦的人有夠多，物價波動後，便當肉愈薄、飯愈少、菜也愈少，但民進黨政府官員卻是「何不食肉糜」的心態。

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