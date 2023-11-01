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新聞眼／朱侯柯深夜談心 掀牌前互探底線

聯合報／ 本報記者侯俐安
國民黨主席朱立倫（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）昨晚一起會談藍白如何整合。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（中）昨晚一起會談藍白如何整合。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲在首次政黨協商後，兩陣營進入煎熬期，距離大選登記日還有廿天，雙方檯面上曖昧喊話，檯面下運作卻沒有少，昨晚三方會談會前會，藍白互探底線，關鍵還是在若要在同一張選票上，正副總統參選人要如何搭配，但能不能合，前提是藍白雙方都要有誠意。

藍白合」歷經一次幕僚會前會「黃金會談」破局，侯友宜陣營提出開放式民主初選，柯營認為行不通，堅持全民調，並拒絕二次會，侯友宜先提出「有條件不堅持選正的」，必須在同一張選票上，誰正誰副，以民主初選、全民調各占五○％的折衷方案決定，仍遭柯拒絕，柯姿態高，甚至拒絕侯當副手，還嗆侯選正的也選不上，柯的高姿態，激起藍軍不滿，過程中雙方也因此談出火氣。

昨深夜朱侯柯三人密會，侯、柯各自表達自己的想法，三方交換意見。藍白協商談判以來，柯一向堅持民調決勝負，侯則一直認為民調可能會有失準的問題，且無論是當初提出的民主初選、或是柯文哲堅持的全民調，都已經「過期」，進入政黨協商後，雙方要先確定要不要在同一張選票上的「大前提」，才能再談下去，如果柯文哲覺得藍營提出的方法不好，可以再提一個方案出來，大家來討論。

宜蘭外澳接天宮逢二○○周年慶，總統參選人侯友宜（右）、柯文哲（左）參加開香儀式，形成另類的「侯柯會」，兩人前後三次握手讓媒體拍照，致詞時互讓麥克風。記者杜建重／攝影
宜蘭外澳接天宮逢二○○周年慶，總統參選人侯友宜（右）、柯文哲（左）參加開香儀式，形成另類的「侯柯會」，兩人前後三次握手讓媒體拍照，致詞時互讓麥克風。記者杜建重／攝影

國民黨、民眾黨從打算「藍白合」之初，兩黨光譜就截然不同，雙方支持者差異更大，與過去系出同源的「國親合」有共同理念截然不同，都讓支持者擔心真的合了，部分淺綠也可能流向民進黨，一加一未必大於二。也因此，在超過六成民眾希望下架民進黨，民怨在悶燒的現狀中，要凝聚雙方共識的，不是只有侯與柯，還有龐大的兩黨的支持者。

因此，與其說現階段是堆疊善意，不如說是累積氛圍，讓支持者一步步了解雙方，消化情緒，進而支持，雙方會面可視為相互釋出善意，並預留還能談下去的空間。一名南部大老曾說，藍白合「只能晚，不能早，太早會壞事，還不能成局」。

朱侯柯三人昨深夜「談心」，交換意見、互探底線，預期距離三人公開會談的時間，不會拖太久，因為藍白也必須預留一旦談不成，各自都有找副手和登記參選的壓力，最後掀牌時刻未到，在此之前，「藍白合」能否克服困難、水到渠成，關鍵不只是要換位思考，更重要的是心裡要有人民，若有單一方只想著自己的位子，藍白就不可能合得成，也會讓六成民意失望。

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