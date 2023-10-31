藍白正副總統人選談不攏？ 郭正亮揭朱立倫「下一舉動」

2024總統選舉倒數74天，藍、白政黨昨（30）日展開協商會議，但是對於正副總統人選還沒有定案。前立委郭正亮分析，國民黨主席朱立倫為了下架民進黨，無論如何一定會讓全民調（產生總統候選人）過關。

據《鋒燦傳媒》今（31）日公布的第五波總統選舉民調，在只有3組總統參選人的競爭情況下，民進黨賴清德以支持度35.4%領先，民眾黨柯文哲23.9％位居第二，國民黨侯友宜的支持度則是19.9％排名最後。

郭正亮今日於網路節目《眾亮集》表示，民眾黨的選舉目標是希望立委席次從5席，增加到8至10席，國民黨則是想要政黨輪替，「但哪知道（侯友宜）民調一直上不來」。

郭正亮指出，國民黨如果沒有和柯文哲合作，一定會落選，沒有行政權。他認為朱立倫的想法「當然是要讓民進黨下架」，無論如何一定會讓全民調（產生總統候選人）過關，並拿到立法院多數、行政權，這樣才能夠一起壯大。郭正亮表示：「你（國民黨）不要跟柯文哲合作，但他（柯文哲）已經贏了，他不分區（立委席次）一定增加，立法院未來也要跟他合，只是說聯合內閣沒有合，輸給賴清德，那就沒有聯合政府了」。

商品推薦