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藍白總統人選沒定論！ 郭正亮曝「問題核心」：要說服柯文哲

聯合新聞網／ 綜合報導
朱立倫（右）、柯文哲（左）昨日進行會議，但針對總統正副人選還沒有定論。圖／翻攝柯文哲臉書
朱立倫（右）、柯文哲（左）昨日進行會議，但針對總統正副人選還沒有定論。圖／翻攝柯文哲臉書

藍白政黨邁入協商階段，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲30日舉行會議後拋出四點聲明，不過關於正副總統人選仍未有定論。前立委郭正亮直言，國民黨要想通和民眾黨配合，並分析問題核心就是「怎麼說服柯文哲當副的（總統人選）」。

朱柯會昨日登場，兩人會後拋出四點聲明，包括「台灣第三波民主改革」、「兩岸、能源未來發展上的共識」、「總統應赴立法院進行國情報告」、「互相支援，將立委席次最大化」，但是對於正副總統的搭配尚未下定論。

郭正亮30日於網路節目《大新聞大爆卦》被問及是否看好藍白合，他表示侯友宜沒有出席這場協商會議，代表朱立倫還沒跟侯友宜談好。而柯文哲在現場說尊重當事人意願，做決定當事人必須在場，郭正亮認為這點說明一切，就是侯友宜還不願進來談，由於總統產生方式未完成等於一切都沒有完成，所以藍白合樂不樂觀沒有結論。

郭正亮直言，民眾黨其實從來沒有想過會執政，只有最近兩個月才摸到邊，而且柯文哲的民調上來了，籌碼變更多，他認為現在柯文哲已經贏了，壓力會在國民黨，「因為他（柯文哲）不分區（立委席次）本來只有5席，增加到8到10席已經贏了，現在問題是他分到多少行政權」。

郭正亮指出，所以問題核心是國民黨自己要想通該怎麼和民眾黨合作，怎麼說服柯文哲當副手。他建議國民黨和民眾黨要談的是今天不管誰當正的，都一定讓副手有實權。

郭正亮說道，「國民黨沒有民眾黨，就是什麼都沒有，你就是增加40到50席的立委又怎樣？如果藍白沒有合作，你的立委席不可能贏民進黨，總統沒有辦法順利產生合作，國會沒有過半，講改革、第三波民主都是空的」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜 朱立倫 藍白合

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