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藍白合不合急的是柯文哲！沈富雄讚王金平厲害 「讓他臉色變了」

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左）日前拜會前立法院長王金平（右）。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（左）日前拜會前立法院長王金平（右）。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

藍白到底合不合備受關注，國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲昨（30）日進行1.5小時的閉門政黨協商，會後共同發表4點聲明，但在總統人選上未見新進展。前立委沈富雄在廣播節目「POP大國民」中分析，其實現階段心急的不是國民黨，而是柯文哲。

針對昨天的協商結果，不僅民進黨總統參選人賴清德諷刺「就是空」，更有國民黨議員重話批「簡直是準備敗選的宣言」，顯見藍營基層內心的不滿與不安。但沈富雄認為，目前比較急的人是柯文哲。他在節目中說到，柯文哲原本志得意滿，一度盤算將來總統候選人辯論，他只要先辯倒侯友宜、再辯倒賴清德，加上棄保揮出致勝一擊，他便是總統，但最近似乎不這麼想了，而關鍵人物就是前立法院長王金平

沈富雄表示，對柯文哲來說沒有藍白合，他要的是藍白淘汰賽，第一輪淘汰郭台銘，第二輪屏除侯友宜，第三輪再對決賴清德，直到跟王金平當面對談後，他才改變了想法。

王金平日前曾說「藍白一定合，船到橋頭自然直」，沈富雄提到他要柯文哲「換位思考」，當總統要有人、有錢，「你身為小黨有這個本事嗎？」柯文哲在會面結束後臉色就不一樣了，看清自己是「蛇吞象」，而且不僅吞不了象，也認清自己頂多是坐在大象的背上。沈富雄稱讚王金平「還是厲害」，說得平淡，卻能讓柯徹底思考。

沈富雄也呼籲國民黨，目前最重要的策略是不要著急、不要替柯文哲造勢，並給出6個建議：不要委曲求全、不提新條件和新承諾、不訂新的期限、不在民調和初選上打轉、不回應柯的喊話、不強求政黨協商。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 柯文哲 王金平 沈富雄

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