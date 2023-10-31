聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴辦：藍白合歹戲拖棚 4共識「沒共識的共識」

聯合報／ 記者丘采薇林銘翰／台北報導
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安（左）昨媒體茶敘。記者丘采薇／攝影
民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安（左）昨媒體茶敘。記者丘采薇／攝影

藍白政黨協商「朱柯會」昨登場，會後宣示四點共識。民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安說，這是「沒有共識的共識」，藍白合歹戲拖棚；民進黨發言人張志豪則表示，藍白兩黨上演中共高度期待的「藍白合」政治分贓戲碼。

張志豪表示，藍白公開進行權位分贓，吃相難看；民眾黨主席柯文哲昨天約會國民黨主席朱立倫，前晚又幽會鴻海創辦人郭台銘，遊走各政黨間，只要有政治利益可圖說變就變，政治操守令人瞠目結舌。

張志豪說，柯文哲應向國人說明為何要提名具中國幹部經歷背景的徐春鶯列入不分區、進入國會？賴清德說中共希望藍白合，柯竟回擊「選舉只有這招嗎」，他要反問朱立倫及柯文哲為勝選只剩藍白合這招嗎？呼籲朱、柯密室協商藍白合同時，應該要討論中共對內介選、對外用共機共艦擾台要如何因應。

時代力量黨主席王婉諭認為，藍白決議看似具體，實則空洞，重大改革議題統統是「待召開國是會議繼續討論」，這樣的合作到底會為台灣人民的生活帶來什麼好的改變。時力發言人余佳蒨則說，兩黨始終講不清合作的理念基礎為何。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 柯文哲 朱立倫 賴清德 徐春鶯 潘孟安 王婉諭 郭台銘

延伸閱讀

賴清德與諮商師周慕姿談紓壓 盼打造心理健康的台灣

另類「侯柯會」？藍白政黨協商後 侯友宜、柯文哲明宜蘭同台

總統大選最新民調出爐！賴清德下滑6.3個百分點 侯友宜、柯文哲支持度上升

蔡總統11月4日新北挺賴清德 潘孟安：藍白合歹戲拖棚

相關新聞

藍白合朱柯會 柯文哲：若辦法公平 可接受柯侯同張選票

國民黨、民眾黨「政黨協商會議」昨天登場，由兩黨主席朱立倫、柯文哲針對兩黨合作會商，歷經一個半小時閉門會議，雙方共同發表四點聲明，聚焦理念、政見、立委，但未決定總統人選方案。會後媒體詢問，能否同意「柯侯在同一張選票上」？柯文哲回應，雙方若有個公平、可接受的合作辦法，他可以接受；但柯也強調，「今天不能在當事人（指國民黨總統參選人侯友宜）缺席下搞定」。

新聞幕後／朱柯閉門會 柯文哲提總統合作想法

藍白政黨協商昨登場，雖會後結論未觸及總統選舉合作議題，但據了解，民眾黨主席柯文哲在閉門會談中還是向國民黨主席朱立倫提出自...

新聞眼／朱柯會氣氛見和緩 就怕不可預測變數

藍白首場政黨協商「朱柯會」達成四點共識，核心的總統候選人問題懸而未決，縱然氣氛相較十月十四日藍白幕僚會議「黃金（黄珊珊、...

「侯柯配」或「柯侯配」？ 侯友宜：盼盡快溝通得出結果

藍白政黨協商昨登場，僅談到立委及雙方共同政見。外界關注總統參選人究竟是「侯柯配」還是「柯侯配」？侯友宜昨受訪表示，目前一...

會朱前先會郭 柯文哲：應邀郭台銘共同參與

藍白整合進入政黨協商階段，首場黨對黨會議昨天登場，傳出民眾黨總統參選人柯文哲前晚先與鴻海集團創辦人郭台銘密會；柯文哲昨受...

賴辦：藍白合歹戲拖棚 4共識「沒共識的共識」

藍白政黨協商「朱柯會」昨登場，會後宣示四點共識。民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安說，這是「沒有共識的共識」，藍白合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。