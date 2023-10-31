賴辦：藍白合歹戲拖棚 4共識「沒共識的共識」

藍白政黨協商「朱柯會」昨登場，會後宣示四點共識。民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安說，這是「沒有共識的共識」，藍白合歹戲拖棚；民進黨發言人張志豪則表示，藍白兩黨上演中共高度期待的「藍白合」政治分贓戲碼。

張志豪表示，藍白公開進行權位分贓，吃相難看；民眾黨主席柯文哲昨天約會國民黨主席朱立倫，前晚又幽會鴻海創辦人郭台銘，遊走各政黨間，只要有政治利益可圖說變就變，政治操守令人瞠目結舌。

張志豪說，柯文哲應向國人說明為何要提名具中國幹部經歷背景的徐春鶯列入不分區、進入國會？賴清德說中共希望藍白合，柯竟回擊「選舉只有這招嗎」，他要反問朱立倫及柯文哲為勝選只剩藍白合這招嗎？呼籲朱、柯密室協商藍白合同時，應該要討論中共對內介選、對外用共機共艦擾台要如何因應。

時代力量黨主席王婉諭認為，藍白決議看似具體，實則空洞，重大改革議題統統是「待召開國是會議繼續討論」，這樣的合作到底會為台灣人民的生活帶來什麼好的改變。時力發言人余佳蒨則說，兩黨始終講不清合作的理念基礎為何。

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