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會朱前先會郭 柯文哲：應邀郭台銘共同參與

聯合報／ 記者林銘翰洪子凱／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左）近期多次跟（右）鴻海創辦人郭台銘見面。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲（左）近期多次跟（右）鴻海創辦人郭台銘見面。圖／聯合報系資料照片

藍白整合進入政黨協商階段，首場黨對黨會議昨天登場，傳出民眾黨總統參選人柯文哲前晚先與鴻海集團創辦人郭台銘密會；柯文哲昨受訪時並未否認，他說要團結一切可團結的力量，態度是邀請郭台銘共同參與，怎麼做則有待各方坐下來談。

據了解，柯文哲前天傍晚五時許前往郭台銘家中與郭會談。柯昨受訪表示，他這次選舉口號是「共融社會、國家治理」，只要大家能夠坐下來談，就要盡量坐下來談。

柯文哲說，他一開始就有表明對郭台銘的態度，「我們邀請他來共同參與」，當然要先確定戰略，至於未來要怎麼做，有待各方坐下來談。

柯文哲上周舉行「聯合政府政策討論座談會」時曾表示，要團結一切可團結力量，不僅是民眾黨與國民黨，應該也要包含郭台銘，「現階段台灣對財經視野最寬廣的人，為什麼不讓他一起加入國家的建設？」

不過，柯文哲母親何瑞英昨接受國民黨北市議員鍾沛君專訪談到「藍白合」議題時表示，兩個人若硬放在同一張選票不合理，也有朋友要她轉告柯文哲千萬不要藍白合，「喜歡侯的人就選侯，喜歡柯的人就選柯，不可以說兩個人在一張選票。」

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 郭台銘 藍白合 鍾沛君

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